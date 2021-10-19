Source: Russia – Council of the Federation

Профильный Комитет Совета Федерации проводит регулярные мониторинги реализации социальных мер поддержки семей с детьми, отметила вице-спикер СФ.

Мера поддержки, предложенная Президентом России, единовременно выплачивать жителям Дальнего Востока 1 млн руб. за рождение третьего ребенка и последующих детей будет способствовать реализации Национальной программы развития региона с горизонтом планирования до 2035 года, запущенной на основе Указа Президента РФ «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока», а также достижению национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» в рамках национального проекта «Демография».

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Такое мнение выразила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

Соответствующее поручение рассмотреть инициативу главы государства дано Правительству РФ.

Вице-спикер СФ отметила, что система социальной защиты семей с детьми за последнее время кардинально трансформировалась и продолжает динамично развиваться.

Галина Карелова напомнила, что Комитет Совета Федерации по социальной политике проводит регулярные мониторинги реализации социальных мер поддержки семей с детьми, осуществляемых в соответствии с федеральным и региональным законодательством. По ее словам, анализ поступающих данных свидетельствует о высокой эффективности федеральных адресных мер.

«Предложенная Владимиром Путиным адаптивная система мер поддержки, учитывающая особенности конкретного региона, – существенное нововведение в рамках системы социальной защиты, опыт которого в будущем возможно транслировать и на другие регионы Российской Федерации», — прокомментировала Галина Карелова.

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