Г. Карасин: В России рассматривают Хорватию как ответственного европейского партнера

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел встречу с председателем Комитета по внешней политике Хорватского парламента.

Председатель Комитета СФ по международным делам Григорий Карасин КарасинГригорий Борисовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области провел разговор с председателем Комитета СФ по внешней политике Хорватского сабора (парламента) Гари Капелли. Беседа состоялась по видеоконференцсвязи.

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«Рассматриваем Хорватию как ответственного европейского партнера России, взаимодействие с которым носит обоюдовыгодный характер и основано на понимании национальных интересов двух стран», — сказал Григорий Карасин. «Это особенно важно в нынешний сложный период в международных делах», — подчеркнул он.

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Григорий Карасин

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