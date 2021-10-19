Source: Gazprom in Russian

Релиз

19 октября 2021, 19:25

Совет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о газификации сельских территорий.

Отмечено, что подведение газа к сельским поселениям — безусловный приоритет для «Газпрома» в рамках масштабной работы по газификации страны. Традиционно на сельских потребителей рассчитано около 80% объектов программ развития газоснабжения и газификации регионов РФ.

Участники заседания подробно обсудили текущий статус работ по газификации сел, поселков и деревень. С начала 2021 года компания уже обеспечила условия для газификации 167 сельских населенных пунктов — больше, чем за весь 2020 год. Доступ к сетевому газу здесь открыт для более чем 43 тыс. домовладений и квартир, 105 котельных.

Одновременно «Газпром» развернул большую работу, направленную на выполнение поручения Президента России Владимира Путина по ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

Группа «Газпром межрегионгаз» вместе с Минэнерго России и администрациями субъектов РФ продолжает сбор и консолидацию заявок для определения объема работ по догазификации. Сбор заявок ведется в 75 регионах России, где действуют единый и региональные операторы газификации.

Отмечено, что в рамках работ по догазификации предусмотрен ряд условий. В частности, домовладения и садовые некоммерческие товарищества (СНТ) должны располагаться на территории газифицированных населенных пунктов. На домовладение и земельный участок должны быть в надлежащем порядке оформлены правоустанавливающие документы. СНТ могут быть газифицированы как единый земельный участок — то есть газовые сети будут строиться до границ товариществ.

«Газпром» ведет активную работу с населением по вопросам догазификации сельских поселений. В каждом регионе проводятся встречи с гражданами. Представители «Газпрома» и региональных администраций подробно рассказывают об условиях подключения к газовым сетям, процедуре подачи заявок, примерных затратах потребителей (в том числе — на газоиспользующее оборудование). На мероприятиях работают мобильные офисы по приему заявок от населения.

На сегодняшний день в регионах России действует 3,8 тыс. пунктов для личного приема заявок на догазификацию. Это мобильные офисы, а также клиентские центры «Газпром межрегионгаза» и многофункциональные центры. Кроме того, у потребителей есть возможность дистанционной подачи обращения — через порталы государственных услуг или сайт единого оператора газификации РФ https://connectgas.ru/.

Правлению поручено продолжить работу по газификации сельских территорий.

Справка

В 2020 году «Газпром» и 67 регионов РФ подписали программы развития газоснабжения и газификации на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Финансирование со стороны «Газпрома» — в 2,9 раза выше, чем в 2016–2020 годах. Более двух третей инвестиций предназначено для сельских территорий.

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации Владимира Путина от 31 мая 2020 года, в стране должно быть обеспечено поэтапное завершение газификации к 2024 году и к 2030 году, а подключение граждан к газораспределительным сетям должно осуществляться без привлечения их средств.

30 апреля 2021 года в рамках исполнения поручений руководства страны Правительством РФ утвержден План мероприятий («дорожная карта») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов РФ. Одна из важных новаций, предусмотренных документом, — введение института «единого оператора газификации».

В июне 2021 года принят ряд важных изменений в Федеральный закон N 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». В документ, в частности, введены понятия единого и регионального операторов газификации. Правительство РФ наделено полномочиями по определению единого оператора газификации, а также схемы взаимодействия участников процесса газификации и контроля за ходом работ.

В июле 2021 года Правительство РФ определило таким оператором ООО «Газпром газификация» (создано ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение»), а также утвердило перечень из 66 субъектов Российской Федерации и федеральной территории «Сириус», в которых действует единый оператор газификации.

Единый оператор будет строить газопроводы-отводы, ГРС, межпоселковые газопроводы и газораспределительные сети — вплоть до границ земельных участков. Это даст возможность значительно синхронизировать работу по сооружению объектов газификации, серьезно оптимизировать расходы на строительство, существенно сократить время на подключение потребителей к сетям.

В сентябре 2021 года Правительством РФ утверждены нормативные правовые акты, которые регламентировали вопросы догазификации. В документах, в частности, определены правила подключения домовладений к сетям газораспределения в рамках догазификации, порядок участия потребителей в этой программе и сроки ее реализации. Необходимые изменения в законодательство были разработаны с учетом предложений «Газпрома».

Управление информации ПАО «Газпром»

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