Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#ЦПК#Вызов#Пилотируемая космонавтика19.10.2021 01:46

В ЦПК заявили об усовершенствовании подготовки к полетам после экспедиции киноэкипажа

Анализ полета актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко займет около трех недель. По его результатам методика подготовки к космическим экспедициям может быть усовершенствована, сообщил ТАСС начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина Максим Харламов.

«Обычно у нас около трех недель уходит на анализ выполнения программы полета и формирования таких отчетов», — сказал Харламов.

По словам начальника ЦПК, после завершения анализа эксперимент по ускоренной подготовке к полетам на орбиту можно будет считать успешным.

«Эксперимент будет считаться завершенным, когда будет проведен послеполетный анализ, сделаем какие-то выводы, наметим мероприятия по совершенствованию методик подготовки и выполнению аналогичных экспериментов, когда экипаж проведет послеполетный разбор. Тогда можно будет сказать, что эксперимент успешный и мы продолжаем работу в этом направлении», — пояснил он.

Источник: ТАСС18 октября 2021 года, 01:52

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