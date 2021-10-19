Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провела Председатель СФ В. Матвиенко.

В Совете Федерации состоялся «Открытый диалог» с участием Министра финансов РФ Антона Силуанова. Его провела Председатель СФ Валентина Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга

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В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя Совета Федерации Андрей Яцкин, ЯцкинАндрей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ростовской области заместители Председателя СФ Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области и Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области сенаторы РФ.

Антон Силуанов обозначил несколько важных тем для обсуждения, включая межбюджетные отношения, целевые и нецелевые трансферты регионам, инфраструктурные кредиты. «Первые 500 миллиардов рублей мы уже распределили, сейчас на повестке вторая сумма. Возникает вопрос — что делать с долгами регионов? Нужно найти баланс между долговой устойчивостью и необходимостью поддержки инфраструктуры».

Заместитель Председателя СФ Николай Журавлев затронул тему индексации дотаций в связи с инфляцией, а также стимулирования развития регионов. Также сенатор поднял вопрос о совершенствовании подходов к распределению субвенций на осуществление полномочий в области лесных отношений. Он отметил, что в 2022 году запланировано снижение субвенции на 2 миллиарда рублей, в которую заложена существенная доля на оплату труда лесников. «Снижение объемов и изменение методики вынудит сокращать штат лесников и, следовательно, увеличит риски пожаров».

Антон Силуанов сообщил, что на 2022 год объем дотаций вырастет выше темпов инфляции. В последующие годы темпы роста ниже. «Мы договорились, что дотацию, как и раньше, будем определять на уровне не ниже прогнозных уровней инфляции».

Отвечая на вопрос о лесных отношениях, Министр указал, что объем ресурсов на тушение пожаров увеличен более чем на 8 миллиардов рублей, и общий объем на лесные отношения составляет около 40 миллиардов рублей. «Нужно вместе с законодателями проработать дополнительные источники финансирования лесных отношений».

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области затронул тему налогообложения прибыли в связи с планируемой отменой в 2023 году института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). «Есть ли у Министерства финансов предложения по совершенствованию порядка расчета сумм налога на прибыль для налогоплательщиков, имеющих обособленные подразделения? Мы предлагаем увязать это с объемами производства в этих подразделениях. Второй вопрос – в связи с высокой востребованностью не планируется ли увеличение объемов финансирования на субсидирование авиаперевозок и увеличение количества межрегиональных авиарейсов?».

Открытый диалог с участием Министра финансов РФ Антона Силуанова

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Валентина Матвиенко

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Андрей Яцкин

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Андрей Яцкин и Галина Карелова

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Андрей Яцкин

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Открытый диалог с участием Министра финансов РФ Антона Силуанова

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Открытый диалог с участием Министра финансов РФ Антона Силуанова

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Министр финансов отметил, что предстоит выработать решение по КГН. «Нужно искать, как обеспечить стабильность налоговой базы в условиях мигрирующего налога на прибыль. Надо подготовить предложения в течение следующего года».

Говоря об увеличении субсидирования авиаперевозок, Антон Силуанов сообщил, что Министерство активно занимается доступностью авиаперевозок для жителей Дальнего Востока и средней полосы. «В бюджете предусмотрены на эти цели большие дополнительные ресурсы».

Председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга задал вопрос о компенсации выпадающих доходов регионов по налогу на имущество организаций в связи с исключением движимого имущества из объектов обложения этим налогом с учетом сверки данных с субъектами Российской Федерации. «Наш Комитет мониторит ситуацию, из 77 регионов, от которых мы получили информацию, только 12 регионов получили компенсацию 100 процентов. Вопрос четкого разграничения движимого и недвижимого имущества до сих пор не определен».

По словам Антона Силуанова, по данным ФНС, сейчас нет судебных споров в связи с отнесением имущества к той или иной категории. «ФНС четко определяет, что относится к категориями движимого и недвижимого имущества, и каких‑либо дискуссий не возникает». По его словам, вопрос дополнительных компенсаций регионам за отмену налога на движимое имущество нужно рассматривать в комплексе, с учетом разных видов мер поддержки регионов со стороны федерального центра.

Председатель Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан подняла вопрос о необходимости увеличения бюджетных ассигнований на предоставление регионам дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области затронул тему обеспечения финансирования мер по развитию Норильска.

Одна из тем, поднятых в ходе встречи с Министром финансов РФ, — меры по снижению кредиторской задолженности медицинских организаций. «У регионов много долгов, связанных с Covid-19, за оплату медпомощи в стационарах».

Антон Силуанов сообщил, что в среднем ранее на лечение пандемии в день тратилось около двух миллиардов рублей. «Сейчас особая ситуация, и эта сумма составляет 3,6 миллиарда в день. Задача в том, чтобы, несмотря на рост заболеваний этой инфекцией, плановая помощь сохранялась и оказывалась». Министр сообщил, что планируются дополнительные транши для поддержки системы ОМС. «Мы вместе с Министерством здравоохранения просчитали необходимые объемы и готовим в ближайшие дни предложения, которые будут представлены в Правительство. Это более 50 миллиардов рублей».

Подводя итоги обсуждения, Валентина Матвиенко отметила низкую эффективность регулирования лесной отрасли, недофинансирование этой сферы. «Когда передавали регионам полномочия, забыли про деньги. Их дали, но недостаточно. Были внесены изменения в Лесной кодекс, сокращено количество лесников таким образом, что в настоящее время один лесник отвечает за сотни гектаров. Размер их заработной платы не выдерживает никакой критики».

По мнению главы СФ, необходимо пересмотреть целый ряд арендных договоров, которые в свое время подписали на непонятных условиях. «Есть арендаторы, которые взяли участки на 49 лет, но не занимаются восстановлением леса, рубят и вывозят черным способом. В таких случаях необходимо жестко реагировать».

Нужны системные меры, считает Председатель СФ. «Необходимо увеличить финансирование этой отрасли, заложить средства на тушение пожаров, а главное – на их профилактику».

Председатель СФ отметила важность проработки мер по поддержке детей-сирот. Валентина Матвиенко предложила начать с мероприятий по поддержке детей Арктики. «Соответствующее поручение уже дал Председатель Правительства РФ. Оздоровление детей, летняя оздоровительная кампания – это один из важнейших вопросов, в этом направлении нужно активно работать».

Спикер СФ коснулась целого ряда тем, включая финансирование лечения орфанных заболеваний, организацию детского отдыха, проблемы подорожания стройматериалов, взимание налога на движимое имущество.

Глава палаты отметила необходимость найти возможность компенсировать выпадающие доходы регионов. По словам Валентины Матвиенко, важно обеспечить сбалансированность бюджетов, исполнить национальные проекты, весь объем обязательств государства перед гражданами.

Глава СФ также предложила перевести механизм общения руководства регионов с Минфином РФ в электронный вид. «Нужно упростить систему объективной оценки финансового состояния регионов и выделения дополнительных ресурсов, в случае необходимости упростить порядок обращения, чтобы обеспечить оперативные и справедливые решения».

Валентина Матвиенко поблагодарила Правительство РФ, Министерство финансов за конструктивное взаимодействие с СФ, за организацию отлаженной, технологичной системы выплаты пособий в период пандемии. «Нужно использовать этот опыт для реализации и других мер поддержки, организации системы взаимодействия между Правительством и субъектами РФ».

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