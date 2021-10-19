В Совете Федерации обсудили совершенствование правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» на эту тему провел В. Васильев.

Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев ВасильевВалерий Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ивановской области провел «круглый стол» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок».

Сенатор отметил, что это мероприятие является продолжением совещания по транспортной безопасности, которое Комитет СФ провел 20 апреля с участием заместителя Министра транспорта РФ Александра Суханова и статс-секретаря — заместителя Министра экономического развития РФ Алексея Херсонцева.

Парламентарий напомнил, что были выявлены определенные требования к перевозчикам и собственникам транспортной инфраструктуры, реализация которых приводит к их существенным финансовым издержкам, тогда как в ряде случаев эти затраты неоправданны.

Смотрите также

Валерий Васильев отметил, что затраты перевозчиков растут из‑за роста стоимости топлива, автобусов и комплектующих, необходимости оснащения автобусов обязательной аппаратурой. В прошлом году из‑за пандемии и введения карантинных мер существенно снизился пассажиропоток. «Вместе с тем транспортные компании выполняли свои обязательства перед пассажирами, не прекращали перевозки, проводили дезинфекцию салонов, что потребовало дополнительных расходов. Но автомобильные пассажирские перевозки не вошли в перечень отраслей экономики, требующих поддержки в связи с новой коронавирусной инфекцией», — сказал парламентарий.

Возможно, учитывая социальную значимость перевозок, имеет смысл предусмотреть налоговые льготы для автопредприятий, механизм государственной поддержки

По мнению Валерия Васильева, нужно найти баланс между безопасностью пассажиров и возможностями перевозчиков. «Возможно, учитывая социальную значимость перевозок, имеет смысл предусмотреть налоговые льготы для автопредприятий, механизм государственной поддержки».

Еще одним препятствием для развития цивилизованных пассажирских перевозок являются нелегальные перевозчики, продолжил сенатор. Законопослушные транспортные компании не могут с ними конкурировать, при этом они оттягивают на себя пассажиропоток, предлагая более низкую стоимость перевозки, так как не платят налоги. «Большим прорывом в этом вопросе стало введение требований по лицензированию заказных перевозок, так как ранее нелегальные регулярные перевозки повсеместно проводились под видом «заказных», — считает законодатель.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Денис Гусев сообщил, что от региона поступили предложения для внесения изменений в действующий регламент аттестации сотрудников, обеспечения транспортной безопасности. Цель этих изменений — ускорение процесса подготовки документов, сбора и обработки персональных данных.

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

1 из 19

Валерий Васильев

2 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

3 из 19

Елена Шумилова

4 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

5 из 19

Денис Гусев

6 из 19

Дмитрий Перминов

7 из 19

Дина Оюн

8 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

9 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

10 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

11 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

12 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

13 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

14 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

15 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

16 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

17 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

18 из 19

Заседание «круглого стола» на тему «О совершенствовании правового регулирования автомобильных пассажирских перевозок»

19 из 19

В ходе заседания выступили президент Российского автотранспортного союза Олег Старовойтов, президент Московского транспортного союза, сопредседатель Рабочей группы по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере автомобильного транспорта при Правительственной комиссии по проведению административной реформы Юрий Свешников, заместитель Юридического управления Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, член координационного совета Министерства транспорта РФ Елена Зрилова.

В дискуссии приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин, ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дина Оюн, ОюнДина Ивановнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Тыва член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова, ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми член Комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Перминов, ПерминовДмитрий Сергеевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области представители Министерства экономического развития РФ, Министерства внутренних дел РФ, Ространснадзора, Российского союза промышленников и предпринимателей, профессионального сообщества и общественных организаций.

По итогам «круглого стола» принято решение, нацеленное на дальнейшее эффективное урегулирование поднятых проблем.

MIL OSI