В профильном Комитете СФ обсудили актуальные вопросы реализации социальной политики в Камчатском крае

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы также поддержали законы об исполнении бюджетов государственных внебюджетных фондов.

В Комитете СФ по социальной политике состоялось расширенное заседание с участием представителей органов государственной власти Камчатского края, которое провела председатель Комитета СФ Инна Святенко. СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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В ходе заседания губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал об актуальных вопросах реализации социальной политики в регионе. Речь шла о необходимости включения в федеральную адресную инвестиционную программу на 2023–2025 гг. мероприятий по строительству педиатрического корпуса Камчатского краевого психоневрологического диспансера, а также корпуса паллиативной медицинской помощи на 80 коек в г. Петропавловске-Камчатском.

Рассматривалась также возможность дополнительного финансирования из федерального бюджета строительства зданий патолого-анатомического отделения в шести районах Камчатского края, строительства ряда объектов социальной инфраструктуры.

Владимир Солодов сообщил о проблемах, связанных с оказанием экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Камчатского края, с помощью авиации. Глава региона заявил о необходимости дополнительных бюджетных ассигнований на эти цели.

С учетом информации, предоставленной представителями исполнительных органов государственной власти Камчатского края, сенаторы выработали ряд рекомендаций федеральным органам государственной власти, которые касаются вопросов софинансирования строительства объектов здравоохранения.

На заседании Комитета СФ обсуждался Федеральный закон «Об исполнении бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования за 2020 год».

Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Заседание Комитета СФ по социальной политике

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Председатель Комитета СФ Инна Святенко отметила, что по итогам прошлого года бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме более 2,39 трлн руб. и превышает доходы бюджета Фонда 2019 г. на 12,7 проц.

«Расходы бюджета Фонда за 2020 год составили 2,36 триллиона рублей и увеличились по сравнению с 2019 годом на 7,9 процента. Это говорит о том, что бюджет исполнен с профицитом. Также в ходе исполнения бюджета наблюдалось снижение охвата диспансеризацией населения по объективным причинам, связанным с распространением коронавирусной инфекции, но, тем не менее, профилактические осмотры в 2020 году прошли более 28 миллионов человек», — добавила сенатор.

По данным отчета Фонда, более 1 млн пациентов в прошлом году была оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, востребованными были и услуги с применением телемедицинских технологий.

Сенаторы поддержали Федеральный закон «Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации за 2020 год». По словам заместителя председателя Комитета СФ Елены Бибиковой, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области с целью снижения риска распространения инфекции Пенсионный фонд ввел упрощенный порядок получения ряда услуг, дистанционно оформлял пенсии и пособия, а также автоматически продлевал уже назначенные выплаты.

«Выплаты семьям с детьми во время эпидемии стали новой статьей расходов и увеличили их больше всего — почти на 650 миллиардов рублей. Такая сумма сложилась в результате четырех волн выплат по указам Президента Российской Федерации в период с апреля по декабрь», — сообщила Елена Бибикова. Сенатор также напомнила, что программа материнского капитала получила самые масштабные за свою историю обновления, благодаря которым государственная поддержка коснулась еще большего числа российских семей с детьми.

Парламентарий отметила, что к концу 2020 г. более 35 млн пенсионеров получали страховую пенсию по старости, средний размер которой вырос до 16 тыс. руб., а у неработающих пенсионеров – до 16,5 тыс. руб. Кроме того, 3,8 млн пенсионеров получали пенсию по государственному пенсионному обеспечению, средний размер которой составил 10,7 тыс. руб.

«Все остальные выплаты, осуществляемые Пенсионным фондом, также проиндексированы либо с учетом уровня инфляции, либо с учетом роста прожиточного минимума пенсионера, в соответствии с законодательством», — подчеркнула сенатор.

Комитет СФ рекомендовал палате одобрить Федеральный закон «Об исполнении бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации за 2020 год».

Первый заместитель председателя Комитета СФ Александр Варфоломеев ВарфоломеевАлександр Георгиевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Бурятия сообщил, что в период пандемии на Фонд социального страхования РФ были возложены дополнительные государственные функции, в том числе дополнительные страховые выплаты медицинским работникам, а также оплата медицинским и социальным работникам дополнительных мер социальной поддержки.

«Продолжились тенденции последних лет: сократилось число выплат пособий в связи со снижением рождаемости, уменьшился процент количества несчастных случаев на производстве и численность страхователей, состоящих на учете в Фонде. 18 региональных отделений Фонда присоединились к пилотному проекту по переходу от «зачетного механизма» на прямые выплаты гражданам», — сказал Александр Варфоломеев. По мнению сенатора, эти факторы привели к экономии расходов по отдельным статьям.

Парламентарий подчеркнул, что в прошлом году Фонд выполнил обязательства перед гражданами по двум видам социального страхования, исполнил закон о бюджете и справился с возложенными на него государственными функциями.

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