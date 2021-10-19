В Минспорте России прошло первое заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 15 октября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл первое заседание Правительственной комиссии по вопросам Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте.

Состав Комиссии утверждён Правительством Российской Федерации 6 октября, в него вошли представители Министерства спорта Российской Федерации, руководства Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), Олимпийского комитета России (ОКР), Паралимпийского комитета России (ПКР), Сурдлимпийского комитета России. Олег Матыцин является председателем Комиссии.

В сегодняшнем заседании приняли участие заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Вершинин, заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Андрей Черненко, президент ОКР Станислав Поздняков, руководитель Межведомственной комиссии по развитию адаптивной физической культуры и спорта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Владимир Лукин, и.о. президента ПКР Павел Рожков, начальник Управления спортивной медицины и цифровизации ФМБА России Татьяна Пушкина и другие.

«Министерству спорта как органу государственной власти, ответственному за реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта, поручено взять на себя роль интегратора всех предложений по продвижению российских подходов в области антидопинга, – заявил Олег Матыцин. – Для этого необходимо на всех направлениях проводить согласованную политику, вырабатывать общие решения в области антидопинга и воплощать их в жизнь. Важно не только реагировать на возникающие вызовы, но и работать проактивно, продвигая российские объединительные инициативы на международных спортивных площадках».

Министр затронул тему восстановления статуса РУСАДА. «Мы неизменно исходим из того, что РУСАДА является полностью независимым в своей работе, – подчеркнул Олег Матыцин. – При этом Министерство готово оказывать содействие РУСАДА в выполнении Агентством своих обязательств в рамках Плана по восстановлению. Эти вопросы подробно обсуждались в ходе моей встречи с президентом ВАДА Витольдом Банькой в сентябре в Стамбуле».

В ходе заседания Правкомиссии обсуждалась тема участия российской делегации в 8-й сессии Конференции сторон Конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая состоится 26-28 октября 2021 года в Париже. Российскую делегацию на заседании возглавит Олег Матыцин. Конвенция ЮНЕСКО является базовым международным документом в области антидопинга, которая была принята в 2005 году.

Несмотря на то, что заседание 8-й сессии Конференции сторон пройдёт в гибридном формате, очное участие в сессии уже подтвердили более 30 министров спорта и высших должностных лиц, ответственных за спорт в своих странах. России предложено открыть заседание сессии.

Повестка предстоящего мероприятия крайне насыщена. В рамках сессии также впервые пройдёт Форум спортсменов, в котором по приглашению ЮНЕСКО примет участие российский кикбоксёр, амбассадор российской компании «Forward» Владимир Минеев. У российской делегации также запланирована серия двусторонних встреч с зарубежными коллегами.

Фото: Олег Лазарев

Пресс-служба Минспорта России

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