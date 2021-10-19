Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в ходе заседания Постоянной комиссии Парламентской Ассамблеи ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности Александр Ракитин, РакитинАлександр Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Карелия заместитель председателя Комитета СФ Юрий Валяев ВаляевЮрий Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Еврейской автономной области и член Комитета СФ Сергей Колбин КолбинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняли участие в заседании постоянной комиссии ПА ОДКБ по вопросам обороны и безопасности.

Александр Ракитин выступил на заседании комиссии с докладом, посвященным работе над проектом модельного закона ОДКБ «О миротворческой деятельности и миротворческих силах».

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Сенатор напомнил, что проект модельного закона ОДКБ разрабатывается в соответствии с пунктом 1 раздела I Программы деятельности Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности по сближению и гармонизации национального законодательства государств – членов ОДКБ на 2021–2025 годы.

«В настоящее время по вопросам участия в миротворческих операциях, подготовки, формирования и функционирования миротворческих сил в государствах – членах ОДКБ приняты профильные национальные законы Республики Казахстан, Кыргызской Республике, Российской Федерации. В Республике Армения, Республике Беларусь, Республике Таджикистан аналогичные положения сформулированы в законодательстве об обороне и правовом положении вооруженных сил», — сообщил Александр Ракитин.

Государства – члены ОДКБ реализуют свое неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону для отражения вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН

По его словам, основной целью разработки и принятия законопроекта является выработка согласованных подходов государств – членов ОДКБ к регулированию участия в миротворческой деятельности (миротворческих операциях), а также подготовки формирования и функционирования миротворческих сил путем расширения количества и детализации правовых норм, регулирующих рассматриваемые отношения. «Тем самым государства – члены ОДКБ реализуют свое неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону для отражения вооруженного нападения в соответствии со статьей 51 Устава ООН».

«Законопроект представлен как нормативная концепция, правовой ориентир, содержащий общие принципы регулирования, понятийный аппарат в сфере миротворческой деятельности, формирования и функционирования миротворческих сил. Данная правовая модель для национальных законодательных актов не исключает возможность реализации альтернативных подходов», — напомнил сенатор.

«Принятие после доработки представленного законопроекта позволит повысить правовое обеспечение результативности миротворческой деятельности государств – членов ОДКБ под эгидой ООН, сформировать согласованные подходы к подготовке и использованию миротворческих сил в миротворческих операциях», — подчеркнул Александр Ракитин.

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