А. Майоров: Состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально-экономическое положение Камчатского края

Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию состоялось в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации.

В рамках расширенного заседания Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рассмотрел тему «Актуальные проблемы рыбохозяйственного комплекса и экологии акватории, прилегающей к территории Камчатского края» (в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации).

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Провел мероприятие председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия Сенатор подчеркнул, что вопросы, на которых акцентируют внимание представители Камчатки, всегда находятся на контроле профильного Комитета СФ.

Состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально-экономическое положение Камчатского края

По его словам, рыбная отрасль является основным звеном в хозяйственной структуре Камчатского края. «Состояние рыбной отрасли в значительной степени определяет социально-экономическое положение Камчатского края», — подчеркнул Алексей Майоров.

С докладом о ситуации в регионе выступил Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский.

В обсуждении также принял первый заместитель председателя Законодательного Собрания Камчатского края Андрей Копылов.

В ходе заседания было отмечено, что Камчатский край является лидером по вылову лососевых видов рыб, минтая, а также трески, камбалы. Третий год подряд камчатскими организациями осваивается свыше 1,5 млн тонн водных биологических ресурсов. По итогам 2020 г. камчатскими рыбаками добыто 1530 тыс. тонн, что составляет более 40 проц. вылова по Дальневосточному бассейну и более 30 проц. общероссийского вылова.

«На сегодняшний день перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Камчатского края связаны с развитием береговой инфраструктуры, в том числе созданием современных логистических комплексов по переработке, отгрузке и хранению рыбной продукции. Привлечение внебюджетных инвестиций в эту отрасль края, дальнейшее формирование благоприятного инвестиционного климата и создание комфортных условий для ведения бизнеса на территории региона способствуют развитию и модернизации береговой перерабатывающей инфраструктуры, увеличению поставок высококачественной рыбопродукции, созданию дополнительных рабочих мест и в целом повышению уровня социально-экономического развития Камчатки», — подчеркивается в решении Комитета СФ.

По мнению законодателей, Камчатский край — безусловный лидер по инвестиционному развитию береговых рыбоперерабатывающих производств среди регионов России. Эти инвестиции имеют важное социально-экономическое значение для всей Камчатки и составляют основу для жизни десятков удаленных поселков, расположенных по всему побережью полуострова.

Как отмечали сенаторы, заблаговременная выработка и нормативное закрепление порядка предоставления прав пользования рыболовными участками после окончания срока действующих договоров будет способствовать размеренной работе рыбохозяйственного комплекса и позволит рыбакам осуществлять свою деятельность в плановом режиме. Учитывая высокую значимость этого вопроса для обеспечения социально-экономической стабильности края необходимо законодательно урегулировать предоставление прав пользования рыболовными участками.

По итогам рассмотрения вопроса, Комитет СФ рекомендовал Министерству сельского хозяйства РФ при подготовке законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», касающегося проведения второго этапа программы инвестиционных квот, учесть предложения Камчатского края в части закрепления не менее 10 проц. инвестиционных квот на развитие береговой переработки, а также об обеспечении сохранения ресурсов в отношении добросовестных инвесторов с учетом вложенных инвестиций.

Также предложено рассмотреть возможность внесения изменения в Ветеринарные правила, утвержденные приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в части введения нормы по ограничению допустимого объема перевозки лососевой икры для личного потребления без оформления ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в объеме до 5–10 килограмм в расчете на одно физическое лицо.

Сенаторы также рекомендовали Комитету Государственной Думы по аграрным вопросам при рассмотрении законопроекта «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части проведения торгов в электронной форме» учесть позицию Камчатского края в отношении сохранения предоставления прав пользования рыболовными участками, обеспечивающих преемственность ранее действовавших принципов.

В рамках расширенного заседания сенаторы также утвердили рекомендации «круглого стола» на тему «О совершенствовании законодательного обеспечения развития селекции и семеноводства в Российской Федерации», который состоялся в сентябре текущего года.

Алексей Майоров напомнил, что Правительством РФ новая редакция Федерального закона «О семеноводстве» была внесена в Государственную Думу в феврале текущего года и 13 апреля 2021 г. законопроект был принят в первом чтении. «Важно отметить, что вопрос сопровождения законопроекта и ускорения его принятия находится на контроле Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко», МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга — подчеркнул глава Комитета СФ. «Закон очень важный, мы его давно ждем, но, к сожалению, его разработка очень затянулась».

Алексей Майоров отметил, что в этой связи сенаторы дополнительно рассмотрели законопроект, а также проект поправок к нему, который готовится в Правительстве РФ, обсудили позиции федеральных органов исполнительной власти и участников рынка по предложениям к документу. «По итогам мероприятия с учетом анализа поступивших замечаний и их обсуждения мы наметили наиболее актуальные и значимые, реализация которых обеспечит необходимые условия для ускоренного развития отечественных семеноводства и селекции, повышения их конкурентоспособности», — подчеркнул глава Комитета СФ.

По словам Алексея Майорова, в ходе «круглого стола» были рассмотрены и другие предложения по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты, которые непосредственно влияют на сферу селекции и семеноводства. Например, в части обеспечения семеноводческих и селекционных организаций сельхозтехникой и оборудованием, прежде всего, отечественными, в части развития науки, эффективности защиты авторских прав на селекционные достижения.

Алексей Майоров

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Елена Зленко

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Геннадий Орденов

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Алексей Кондратенко

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В рамках этого вопроса сенаторы рассмотрели находящееся на контроле Комитета предложение Северо-Западного регионального фонда президентских программ по строительству регионального селекционного центра в Ленинградской области – российского государственно-частного проекта по созданию «Селекционного фитотрона». В представлении проекта по видеосвязи принял участие академик Виктор Драгавцев.

Рекомендации «круглого стола» будут направлены в Государственную Думу, Правительство РФ, Министерства высшего образования и науки России, Министерства сельского хозяйства РФ, Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральную антимонопольную службу, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие сенаторы РФ, представители профильных министерств и ведомств, делегации Камчатского края.

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