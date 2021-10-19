А. Карелин: Политический диалог России и Армении гармонично дополняется интенсивными межпарламентскими контактами

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме.

Член Комитета СФ по международным делам Александр Карелин КарелинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новосибирской области принял участие в работе круглого стола» на тему «Перспективы двустороннего сотрудничества России и Армении в интеграционной динамике».

Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Ереване Восьмого Российско-Армянского межрегионального форума.

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По мнению сенатора, участие Армении в Евразийском экономическом союзе выводит на качественно новый уровень российско-армянское партнерство.

«Наше интеграционное взаимодействие продолжается и углубляется. Мы все заинтересованы в развитии Евразийского экономического союза, добиваемся результатов, причем в самых разных областях, прежде всего в экономике и торговле», — сказал Александр Карелин.

Он отметил, что политический диалог гармонично дополняется интенсивными межпарламентскими контактами. «Осуществляется взаимодействие по линии Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным Собранием Российской Федерации и Национальным Собранием Республики Армения».

Одним из важных факторов укрепления торгово-экономических связей является межрегиональное сотрудничество

«Одним из важных факторов укрепления торгово-экономических связей является межрегиональное сотрудничество. В нем уже задействованы все регионы Армении и около семидесяти субъектов Российской Федерации, Существует большой задел для наращивания товарооборота», — заявил сенатор.

По его словам, внешнеторговый оборот Новосибирской области (которую сенатор представляет в верхней палате парламента) с Республикой Армения в 2020 году увеличился в 6 раз по сравнению с 2019 годом и составил 12,2 млн. долларов США, экспорт увеличился в 2,4 раза (11,9 млн. долларов США), импорт увеличился в 1,5 раза (0,3 млн. долларов США). По итогам восьми месяцев 2021 года товарооборот Новосибирской области с Республикой Армения вырос в 1,5 раза и составил 4,2 млн. долларов США, экспорт увеличился в 1,4 раза (3,8 млн. долларов США), импорт увеличился в 4 раза (0,4 млн. долларов США). Доля Республики Армения во внешнеторговом обороте Новосибирской области мала – всего 0,09% от общего внешнеторгового оборота.

Александр Карелин обратил внимание на развитие связей в сфере образования и на существующий большой потенциал для улучшения делового климата.

«Интеграция расширяет пространство с благоприятными условиями ведения бизнеса не только за счет новых членов Союза, но и благодаря дополнительным формам международного сотрудничества. Сейчас ведется работа по построению Большого евразийского партнерства. Реализация этой инициативы будет осуществляться путем двусторонней и многосторонней кооперации государств — участников Евразийского экономического союза, Шанхайской организации сотрудничества, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, а в перспективе и других государств Азии и Европы. Все это очень полезно с точки зрения возможного расширения евразийской интеграции и воплощения в жизнь инициативы создания Большого Евразийского партнерства. В таких условиях особенно важно обеспечить грамотное законодательное сопровождение евразийского интеграционного процесса», — подчеркнул Александр Карелин.

Сенаторы РФ Александр Карелин и Наталия Косихина приняли участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме

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Александр Карелин принял участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме

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Александр Карелин и Наталия Косихина

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Сенаторы РФ Александр Карелин и Наталия Косихина приняли участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме

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Сенаторы РФ Александр Карелин и Наталия Косихина приняли участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме

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Александр Карелин и Наталия Косихина

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Александр Карелин

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«Договор о ЕАЭС не предусматривает парламентскую составляющую. Тем не менее, работа на этом направлении ведется в разных форматах — в рамках таких объединений, как Межпарламентская ассамблея СНГ, двусторонние межпарламентские комиссии. И к этой работе подключены и наши регионы. Очень важным направлением для парламентариев является адаптация, приведение национального законодательства в соответствие с теми соглашениями, договорами, которые мы подписываем.

«Евразийский экономический союз сохраняет значительный потенциал кооперации как мощного источника развития наших стран. Взаимодействие в сфере производственной кооперации может получить дополнительный стимул при поддержке региональных инициатив промышленного сотрудничества на многосторонней основе. Это будет способствовать появлению новых производственных связей, расширению рынка труда и созданию новых рабочих мест. Что очень важно, прежде всего, для наших регионов», — заключил Александр Карелин.

Также парламентарий выступил сегодня на пленарном заседании Форума. Александр Карелин рассказал о текущем состоянии межрегиональных связей Новосибирской области с Республикой Армения.

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