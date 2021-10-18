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#Роскосмос#Памятная дата#РКЦ Прогресс18.10.2021 08:04

85 лет со дня рождения Владимира Ивановича Крайнова

В понедельник, 18 октября 2021 года, исполняется 85 лет со дня рождения ученого, руководителя работ в области создания и эксплуатации наземных комплексов, лауреат Государственной премии СССР Владимира Ивановича Крайнова.

Окончил Куйбышевский инженерно-строительный институт им. А.И. Микояна: инженер-строитель (1959 г.); д.т.н. (1987 г.), профессор (1989 г.), академик Академии технологических наук РФ (1990 г.). В 1959-1960 гг. работал в Волжском серном комбинате; в 1960-1964 гг. — в СУ-5 треста «Промстрой» Средне-Волжского совнархоза, г. Куйбышев. С 1964 по 2000 гг. — в ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» (ныне — Ракетно-космический центр «Прогресс», входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»): прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального конструктора — начальника отделения (1988-2000 гг.).

Возглавлял отделение ЦСКБ по созданию и эксплуатации наземных комплексов, предназначенных для подготовки изделий предприятия в эксплуатирующих организациях. Под его руководством велись разработки передовых технологий в различных отраслях народного хозяйства: в нефтеперерабатывающей промышленности, медицине, сельском хозяйстве. С 1992 по 2000 гг. — президент Поволжского отделения Академии технологических наук.

Лауреат Государственной премии СССР (1985 г.). Награжден орденами Октябрьской Революции (1988 г.), Трудового Красного Знамени (1979 г.), «Знак Почета» (1971 г.), Дружбы (1999 г.), медалями. «Заслуженный деятель науки и техники РФ» (1995 г.).

Выдающийся ученый и руководитель работ в области создания и эксплуатации наземных комплексов Владимир Иванович Крайнов скончался 12 мая 2000 года.

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