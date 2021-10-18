Э. Исаков: Югра стремится создать конкурентоспособный турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в прошедшем в Ханты-Мансийске межрегиональном форуме «Независимость в движении».

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Эдуард Исаков ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принял участие в межрегиональном форуме «Независимость в движении» в г. Ханты-Мансийске. Мероприятие состоялось в Международный день белой трости, посвященный людям с ограниченными возможностями зрения.

В своем выступлении сенатор отметил, что развитие внутреннего туризма — одна из приоритетных задач. «Нам нужно выстроить системную работу, которая позволит создать в стране конкурентоспособный турпродукт для людей с ограниченными возможностями здоровья, который будет востребован у наших граждан и иностранных туристов».

Эдуард Исаков принял участие в межрегиональном форуме «Независимость в движении» в г. Ханты-Мансийске

По мнению Эдуарда Исакова, еще многое предстоит сделать, чтобы таким людям был предоставлен полный спектр туристических услуг и они могли максимально развивать свой потенциал.

«В Югре создается инфраструктура для активной жизни и отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья — это образование, спорт, посещение всевозможных выставок, театров, музеев и библиотек. Нужно прилагать большие усилия, чтобы сформировать инклюзивную культуру», — подчеркнул сенатор.

В этой связи он отметил важность подготовки квалифицированных кадров, что непосредственно влияет на уровень сервисных услуг. «Необходимо развивать культуру общения, проводить системную подготовку и обучение навыкам ситуационной помощи среди работников любых организаций», — добавил Эдуард Исаков.

Развитый туризм в регионе — это источник дохода, средство повышения занятости и качества жизни граждан

Парламентарий также отметил, что развитый туризм в регионе — это источник дохода, средство повышения занятости и качества жизни граждан.

В форуме приняли участие общественные деятели, волонтеры, люди с ограниченными возможностями здоровья.

MIL OSI