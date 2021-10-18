Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании регионального правительства.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области в рамках работы в регионе принял участие в заседании областного правительства.

В ходе мероприятия, которое в режиме видеоконференции провел председатель правительства — вице-губернатор Роман Бусаргин, обсуждался региональный бюджет на 2022 г. и плановый период 2023–2024 гг., а также предварительные итоги сельскохозяйственного года.

Доходы областного бюджета в следующем году, по прогнозу, составят более 90 млрд руб., расходы — более 98 млрд руб

Сенатор отметил, что доходы областного бюджета в следующем году, по прогнозу, составят более 90 млрд руб., расходы — более 98 млрд руб. Свыше 74 проц. собственных поступлений в казну — это налоги на прибыль, на доходы физических лиц, на имущество организаций. «Бюджет, как всегда, социально ориентирован — почти 70 процентов расходов будут направлены на социальную сферу. Предусмотрено сохранение ориентиров по повышению зарплаты работникам бюджетной сферы. Будет продолжено финансирование проектов, основанных на местных инициативах. Это направление положительно оценивается жителями муниципальных районов», — сказал Олег Алексеев.

Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в заседании областного правительства

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в заседании областного правительства

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Олег Алексеев

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Олег Алексеев в рамках работы в регионе принял участие в заседании областного правительства

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Коснувшись предварительных итогов уборочной страды в регионе, парламентарий сообщил, что валовой сбор зерна составил 3,4 млн тонн. «Коррективы в планы аграриев внесла погода. Тем не менее, Саратовская область по намолоту зерна занимает первое место в Приволжском федеральном округе и восьмое — по стране. Регион лидирует по показателю намолота подсолнечника», — подчеркнул Олег Алексеев. По его словам, объем господдержки аграрного сектора области в текущем году составил 2,373 млрд руб.

В ходе заседания также обсуждались вопросы охраны труда на территории Саратовской области и готовности дорожного комплекса к зимнему периоду.

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