Source: Russia Federal Space

#Роскосмос18.10.2021 04:58

Роскосмос провел V отраслевую конференцию по информационной безопасности

В Инновационном центре Сколково при поддержке генерального партнера — ООО «Код Безопасности» и ООО «КуРэйт» прошла ежегодная отраслевая конференция по информационной безопасности, традиционно организуемая Госкорпорацией «Роскосмос» и Корпоративной Академией Роскосмоса. Форум собрал сотрудников и руководителей подразделений по информационной безопасности, ИТ, цифровой трансформации предприятий и организаций, входящих в периметр Госкорпорации.

В докладах, тематических сессиях и мастер-классах были раскрыты все актуальные для ракетно-космической отрасли темы в сфере информационной безопасности: обеспечение информационной безопасности, организация взаимодействия с системой ГосСОПКА, правовые и практические вопросы категорирования объектов и защиты критической информационной инфраструктуры, средства корпоративной автоматизации и цифровизации, вопросы импортозамещения.

На церемонии открытия V конференции по информационной безопасности в ракетно-космической отрасли с приветственным словом к участникам обратился заместитель директора департамента — начальник отдела защиты государственной тайны Госкорпорации «Роскосмос» Евгений Мурзин.

«Наши ежегодные встречи позволяют оценить эффективность применения в организациях ракетно-космической промышленности рекомендаций Госкорпорации „Роскосмос“ в области информационной безопасности, обсудить результаты их внедрения, выслушать предложения, а самое главное, поделиться знаниями и накопленным опытом», — отметил Евгений Мурзин.

Обсудив широкий спектр вопросов, связанных с информационной безопасностью ракетно-космической отрасли, участники конференции отметили важность проведения подобных мероприятий для повышения качества и актуализации вопросов безопасности для каждого предприятия и отрасли в целом с учетом современных тенденций по информатизации этой сферы.

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