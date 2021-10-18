Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Протон-ПМ18.10.2021 11:40

Протон-ПМ отметил 60 лет со дня первого испытания ракетного двигателя

Компания «Протон-ПМ» (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») отметила лучших сотрудников, внёсших свой вклад в развитие испытательного комплекса предприятия. Торжественное мероприятие состоялось 14 октября 2021 года на загородной площадке в Новых Лядахи было приурочено к 60-летию первого пуска ракетного двигателя. Благодарности из рук директора предприятия Ивана Краснова получили 25 работников цеха 6, отделов и служб испытательного полигона.

В ночь с 13 на 14 октября 1961 года было проведено первое огневое испытание ракетного двигателя. Пуск состоялось всего спустя полгода после легендарного полёта Юрия Гагарина в космос. Так в Перми появился свой Байконур. Пропуск в большой космос здесь получали все ракетные двигатели, которые выпускало предприятие: сначала для ракеты Р-12, потом для «Космоса», а затем и для «Протона» — «рабочей лошадки» отечественной транспортной космонавтики. В частности, проведено 770 огневых испытаний двигателя РД-276 для ракеты-носителя «Протон-М». За всю историю эксплуатации он не имел отказов.

В ходе чествования Иван Краснов поблагодарил испытателей и выразил уверенность, что традиции полигона, профессионализм и ответственность сотрудников помогут предприятию в реализации новых проектов.

«На протяжении всей истории коллектив двигался вперёд: здесь развивали профессионализм, внедряли новые технические и технологические решения, автоматизировали проведение испытаний, — отмечает Иван Краснов. — Благодаря этому стендовая база Протон-ПМ — одна из лучших в отрасли, а опыт в создании систем управления техпроцессами сегодня востребован НПО Энергомаш — головным предприятием холдинга. В планах — построить новый огневой стенд для испытаний на кислороде-керосине. Тем самым, мы организуем на загородной площадке замкнутый цикл производства двигателя РД-191 для ракеты „Ангара“. А значит, продолжим испытания, начатые 60 лет назад».

В числе лучших сотрудников руководитель предприятия отметил Алексея и Андрея Габовых. Отец и сын посвятили свою жизнь работе в испытательном цехе 6. Мастер Андрей Габов пришёл на предприятие в 1995 году. Помнит и тяжёлые времена, когда на стенде испытывали всего шесть двигателей в год, и рост объёмов — до 100 пусков. Именно он в 2019-м стал ведущим завершающего испытания двигателя РД-276. Сегодня Андрей Габов тестирует уже новые изделия для стратегических отраслей экономики.

«Горжусь своей профессией. Нас, испытателей ракетных двигателей, в Перми можно по пальцам пересчитать. Но эксклюзивность этой профессии предполагает и большую ответственность, — говорит Андрей Габов. — Твоя миссия — сохранить уникальные компетенции проведения испытания и передать их новому поколению. Для меня большая честь продолжать дело предшественников и надеюсь, что я сам тоже стану примером для кого-то из молодых ребят».

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