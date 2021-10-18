Переход к круглосуточному предоставлению государственных и муниципальных услуг без личного присутствия граждан рассмотрели в СФ

Source: Russia – Council of the Federation

«Круглый стол» в режиме видеоконференции провел Иван Абрамов.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов АбрамовИван Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Амурской области провел в режиме видеоконференции «круглый стол» на тему «О мерах по переходу к круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без личного присутствия граждан».

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Иван Абрамов напомнил, что Президент России в Послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить дистанционное предоставление гражданам большинства государственных и муниципальных услуг в круглосуточном режиме. Решить эту задачу необходимо до конца 2023 года.

«Сегодня мы заслушаем выступления представителей федеральных органов исполнительной власти и регионов для того, чтобы определить эффективность межведомственного взаимодействия и выделить те проблемы, решение которых могло бы эту эффективность повысить», — сказал сенатор.

Методическое обеспечение процесса перехода к предоставлению услуг в режиме «24 часа 7 дней в неделю» закреплено за Минэкономразвития, которое разработало проект Концепции предоставления вышеуказанных услуг

Иван Абрамов отметил, что методическое обеспечение процесса перехода к предоставлению услуг в режиме «24 часа 7 дней в неделю» закреплено за Минэкономразвития, которое разработало проект Концепции предоставления вышеуказанных услуг.

Сенатор сообщил, что выбраны пилотные регионы — Чувашская Республика, Белгородская, Воронежская и Калининградская области — по апробации внедрения новых принципов и оптимизации услуг, предусмотренных Концепцией, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Работа по цифровой трансформации услуг и достижению установленных показателей координируется Министерством цифрового развития России.

В частности, определен перечень массовых социально значимых услуг (он включает 101 услугу регионального и муниципального уровня), для которых разработаны описания, предусматривающие соблюдение определенных принципов цифровой трансформации. Разрабатываются типовые регламенты по каждой услуге, сказал законодатель.

Иван Абрамов отметил, что регионы активно участвуют в этой работе. «Мы получаем интересную информацию и предложения, которые будут учтены в нашем решении», — сказал сенатор.

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Александр Жуков

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Елена Бибикова

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Иван Абрамов

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Александр Жуков

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Участники обсудили механизмы поэтапного перехода до конца 2023 года к предоставлению абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг в круглосуточном режиме без личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах.

В работе «круглого стола» приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области член Комитета СФ по экономической политике Александр Жуков, ЖуковАлександр Аркадьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Хакасия представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, региональных органов исполнительной власти.

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