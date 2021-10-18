Н. Косихина: Сотрудничество парламентариев России и Армении содействует развитию двусторонних связей в гуманитарной сфере

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принимает участие в Восьмом Российско-Армянском межрегиональном форуме.

Заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области приняла участие в «круглом столе» на тему «Регионы России и Армении: молодежное и образовательное измерения сотрудничества».

Мероприятие состоялось в рамках проходящего в Ереване Восьмого Российско-Армянского межрегионального форума.

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Российско-армянские связи характеризуются культурно-духовной близостью, подчеркнула сенатор. «В разных сферах и на разных уровнях действует более двухсот договоров, осуществляется многогранное сотрудничество, идет содержательный политический диалог, активное межпарламентское взаимодействие, укрепляется гуманитарное сотрудничество, расширяются совместные образовательные, научные и культурные проекты».

Сотрудничество между нашими странами в образовании, науке и культуре продолжает оставаться среди приоритетных направлений

Сегодня с удовлетворением можно говорить о тесном традиционном взаимодействии наших стран в решении глобальных и региональных проблем, о взаимовыгодном двустороннем партнерстве, в том числе, в области высшего образования, научно-технологической и гуманитарной сферах, отметила сенатор. «Сотрудничество между нашими странами в образовании, науке и культуре продолжает оставаться среди приоритетных направлений».

Парламентарий остановилась на нескольких направлениях российско-армянского диалога в области образования, включая вопросы развития русского языка. «Подлинными послами российской культуры и русского языка в Армении являются представительства Россотрудничества в Ереване – Российский центр науки и культуры и его филиал в Гюмри, Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы», филиалы шести российских вузов, Российско-Армянский университет, Ереванский государственный русский драматический театр им. К.С. Станиславского. Работают контактные центры на базе партнерских организаций в Ванадзоре и Иджеване, планируется их открытие в Степанаване и Капане», — рассказала сенатор.

Немалый потенциал – в обменах музейными экспозициями, считает Наталия Косихина. «Также сохраняется высокий интерес к получению высшего образования на русском языке. В настоящий момент на территории Республики Армения действуют четыре филиала российских вузов».

Сенатор отметила разнообразие двусторонних научных проектов. «Расширяется и сотрудничество в сфере науки. Реализуются совместные научно-исследовательские и инновационные проекты», — констатировала парламентарий. Она высказала уверенность, что тесное взаимодействие российских и армянских законодателей послужит дальнейшему укреплению двусторонних связей в гуманитарной сфере.

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