Н. Журавлев: Необходимо скорейшее принятие закона о защите соцвыплат граждан

Source: Russia – Council of the Federation

При разработке законопроекта мы ориентировались на реальные жизненные ситуации, в которые может попасть человек, отметил сенатор.

Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области заявил о необходимости скорейшего принятия закона о защите соцвыплат граждан. Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который запрещает кредиторам списывать у граждан за долги социальные выплаты, назначенные Президентом и Правительством, сказал парламентарий.

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Инициаторами законопроекта являются первый заместитель Председателя СФ Андрей Турчак, ТурчакАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Псковской области заместитель Председателя СФ Николай Журавлев, председатель комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы депутаты Государственной Думы.

«Предложенный нами проект федерального закона не только позволит ввести запрет на списание кредитными организациями в счет погашения задолженности по кредиту единовременных выплат, которые предоставляются гражданам в рамках мер социальной поддержки, но и усилит защиту соцвыплат от списания по исполнительным документам. В перечень доходов, которые нельзя взыскать за долги, мы дополнительно включили социальные выплаты беременным женщинам и денежные выплаты малоимущим гражданам», — сказал сенатор.

Николай Журавлев добавил, что проект федерального закона предусматривает механизм, с помощью которого граждане смогут направлять часть соцвыплат на погашение своих долгов. «При разработке законопроекта мы ориентировались на реальные жизненные ситуации, в которые может попасть человек. В документе обозначено: даже если гражданин уже дал добровольное согласие на списание социальных выплат в счет погашения долга, но обстоятельства изменились, то в течение 14 дней он может обратиться в банк с просьбой о возврате списанных средств. Банки в этом случае будут обязаны в трехдневный срок вернуть эти деньги», — сказал парламентарий.

«Это один из социально значимых документов в повестке нового созыва Государственной Думы. Защита получателей соцвыплат от кредиторов — важный приоритет социальной политики страны, о котором не раз упоминал Президент. Надеемся на скорейшее принятие внесенной законодательной инициативы. Закон позволит защитить соцвыплаты, направленные государством на поддержку нуждающихся граждан. Принудительное списание долгов у тех, кому эти средства действительно необходимы – недопустимая мера», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

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