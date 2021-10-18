Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Памятная дата#ЦПК18.10.2021 01:55

Николай Каманин — наставник первых космонавтов

Сегодня, 18 октября 2021 года, исполняется 113 лет со дня рождения советского лётчика и военачальника, генерал-полковника авиации, организатора и руководителя подготовки первых советских космонавтов Николая Петровича Каманина.

В 1927 году окончил 9 классов школы. В армии с июля 1927 года. В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС, в 1929 году — Борисоглебскую военную авиационную школу лётчиков. Служил в ВВС лётчиком и командиром звена легкобомбардировочных авиаэскадрилий (на Дальнем Востоке).

В феврале 1934 года был назначен командиром смешанного отряда самолётов для спасения экипажа и пассажиров парохода «Челюскин». На самолёте Р-5 в сложных метеоусловиях совершил групповой перелёт из Олюторки (Камчатка) до Ванкарема (Чукотка) протяжённостью около 1500 км. Выполнил 9 полётов в ледовый лагерь и вывез из ледового лагеря 34 человека. Постановлением Центрального Исполнительного Комитета СССР от 20 апреля 1934 года за беспримерную героическую работу лётчиков, осуществивших спасение челюскинцев, Каманину Николаю Петровичуприсвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина.

В 1938 году окончил командный факультет Военно-воздушной академии имени Н.Е.Жуковского. В декабре 1938 — октябре 1940 — командир 19-й легкобомбардировочной авиационной бригады (в Харьковском военном округе; город Харьков, Украина). Участник советско-финляндской войны: в январе-марте 1940 — командир 19-й легкобомбардировочной авиационной бригады. С октября 1940 — командир 3-й отдельной авиационной бригады, в марте-октябре 1941 — командир 4-й авиационной бригады (в Среднеазиатском военном округе). Одновременно в октябре 1940 — марте 1941 был командующим ВВС Среднеазиатского военного округа (штаб — в городе Ташкент, Узбекистан). В августе 1941 года в должности командира 4-й авиационной бригады участвовал во вводе советских войск в Иран. В октябре 1941 — июле 1942 — заместитель командующего ВВС Среднеазиатского военного округа (штаб — в городе Ташкент, Узбекистан).

Участник Великой Отечественной войны: в июле 1942 — феврале 1943 — командир 292-й штурмовой авиационной дивизии (Калининский фронт). Участвовал в Ржевско-Сычёвских, Великолукской и Демянской операциях. С февраля 1943 года командовал 8-м смешанным (с июля 1943 — 5-го штурмовым) авиационным корпусом, проходившим формирование в тылу. В июле 1943 — мае 1945 — командир 5-го штурмового авиационного корпуса. Воевал на Воронежском (июль-октябрь 1943), 1-м (октябрь 1943 — сентябрь 1944) и 2-м (сентябрь 1944 — май 1945) Украинских фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской и Сумско-Прилукской операциях, битве за Днепр, Киевской, Житомирско-Бердичевской, Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской, Дебреценской, Будапештской, Венской и Братиславско-Брновской операциях. За время войны совершил 21 боевой вылет на штурмовике Ил-2.

После войны до июня 1946 года продолжал командовать 5-м штурмовым авиационным корпусом (в Одесском военном округе). В июне-ноябре 1946 — командир 3-го гвардейского штурмового авиационного корпуса (в Южной группе войск; Румыния). В 1946-1948 — заместитель начальника Главного Управления ГВФ по оборонным вопросам. С марта 1948 — председатель Оргбюро ДОСАВ (Добровольного общества содействия авиации), в октябре 1951 — декабре 1953 — заместитель председателя Оргкомитета ДОСААФ по авиации, в декабре 1953 — июне 1955 — заместитель председателя Центрального Комитета ДОСААФ.

В декабре 1956 года окончил Высшие академические курсы при Высшей военной академии (Военной академии Генерального штаба). В январе 1957 — апреле 1958 — командующий 73-й воздушной армией (в Туркестанском военном округе; штаб — в городе Ташкент, Узбекистан), в 1958-1961 — заместитель начальника Главного штаба ВВС по боевой подготовке. С января 1961 — заместитель начальника боевой подготовки ВВС по космосу, в июне 1966 — июне 1971 — помощник Главнокомандующего ВВС по подготовке и обеспечению космических полётов. Активно участвовал в отборе и подготовке первых советских космонавтов. С августа 1971 года генерал-полковник авиации Н.П. Каманин — в запасе.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ НИКОЛАЯ КАМАНИНА:«Подошел Гагарин и говорит: Николай Петрович, а я, наверное, ненормальный человек, завтра такой день, космический полет, я лечу, один лечу и меня это не волнует. Я похлопал ему по плечу и говорю: иди спать, ты самый нормальный из самых нормальных людей».

Член Центрального Исполнительного Комитета СССР в 1935-1937 годах, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва (в 1937-1946 годах).Жил в Москве. Умер 11 марта 1982 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

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