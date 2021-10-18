М. Павлова приняла участие в проходящем в Челябинске Всероссийском фестивале образовательного кино «Взрослеем вместе»

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках фестиваля сенатор провела встречу с представителями молодежи и студентами.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Маргарита Павлова ПавловаМаргарита Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Челябинской области в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать». Сенатор обсудила со студентами Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета вопросы инклюзии в образовательном пространстве.

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Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского фестиваля образовательного кино «Взрослеем вместе», проходящего третий год подряд в Челябинске.

На встрече Маргариты Павловой с будущими педагогами речь шла о том, что такое общество равных возможностей, рассматривалась роль учителей в формировании общественного мнения о людях с ограниченными возможностями здоровья.

«По инициативе правительства Челябинской области в гуманитарно-педагогическом университете введен курс по инклюзивному образованию на всех факультетах. Практические знания по инклюзии нельзя наработать, не пообщавшись с «особым» учеником», — отметила парламентарий.

Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать»

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать»

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать»

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать»

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Маргарита Павлова в ходе поездки в регион приняла участие в работе молодежной дискуссионной площадки «Время действовать»

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По ее словам, мероприятия Всероссийского фестиваля позволяют поднять непростые вопросы о толерантности, ценностях семьи, гуманизме отношений с близкими, смысле жизни подрастающего поколения.

Маргарита Павлова сообщила, что в программе мероприятия 57 игровых, документальных и анимационных фильмов. В рамках фестиваля проходят встречи с режиссерами и актерами, организованы дискуссионные площадки по актуальным проблемам воспитания детей и молодежи, открытые студии по обсуждению фильмов в социальных сетях. В дискуссиях участвуют школьники, студенты, представители родительского и педагогического сообщества.

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