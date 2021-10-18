К. Косачев: Сенаторы активно защищают права проживающих за рубежом соотечественников на межпарламентских площадках

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников.

Заместитель Председателя СФ Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников.

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Сенатор отметил, что в работе Конгресса и в очном формате, и дистанционно приняли участие представители российской диаспоры из более чем ста государств мира. «Это значит, что соотечественники вопреки непростым как эпидемиологическим, так и политическим условиям, не только сохраняют важную для них связь с исторической Родиной и родной культурой, но стремятся поделиться своим опытом и идеями и с нами, и друг с другом, что крайне важно для всех тех, кто причастен к выработке российского внешнеполитического курса на этом ключевом направлении».

По мнению Константина Косачева, пандемия коронавируса, вызванные ею закрытие границ и ограничение перемещений стали настоящим испытанием. Потребовалось освоение новых форм работы, расширение использования цифровых средств. «Но мы сделали все возможное, чтобы связи не обрывались, а адаптировались к новым реалиям».

«Соотечественники внесли реальный вклад в крайне непростую работу по возвращению домой российских граждан, оказавшихся за пределами страны в начале пандемии. В странах своего проживания они активно включались в волонтерскую деятельность, помогали тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Несмотря на ограничения, проходят объединяющие нас мероприятия, такие как «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», празднования Дня русского языка. Не менее важно и то, как соотечественники активно участвовали в голосовании на состоявшихся в сентябре этого года выборах депутатов Государственной Думы восьмого созыва. Не прекращалось и очное общение, нельзя не упомянуть в этом контексте прошедший минувшим летом в Москве Международный молодежный форум российских соотечественников», — отметил Константин Косачев.

Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Константин Косачев выступил на итоговом пленарном заседании VII Всемирного конгресса российских соотечественников

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Он подчеркнул, что в России практическая работа с соотечественниками по‑прежнему находится в фокусе внимания основных «столпов» внешней политики на этом направлении — Министерства иностранных дел, Россотрудничества и его представительств — российских центров науки и культуры («Русских домов») за рубежом. Масштабную работу ведут фонд «Русский мир» и его зарубежные филиалы . Эффективную поддержку оказывает Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, отмечу, конечно же, содержательную деятельность Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

«Защита прав проживающих за рубежом соотечественников является предметом деятельности сенаторов на межпарламентских площадках, таких как ПАСЕ и ПА ОБСЕ».

Отдельно законодатель обратил внимание на тему расширения привлекательности российского образования, доступности обучения на русском языке.

«По инициативе Председателя Совета Федерации и группы сенаторов установлен упрощенный порядок трудоустройства в России иностранных студентов, обучающихся в отечественных вузах. Совет Федерации выступил автором инициативы об отправке российских учителей в школы Таджикистана. Развиваются аналогичные гуманитарные проекты с Узбекистаном и Киргизией, а также с несколькими государствами за пределами СНГ. Наша палата неоднократно обращала внимание на необходимость увеличения ежегодной квоты на обучение иностранных граждан, включая соотечественников, в российских вузах за счет федерального бюджета в два раза – с 15 тысяч до 30 тысяч человек. Соотечественники – постоянные гости и участники важнейших мероприятий, которые проводятся, в том числе, по линии Совета Федерации», — отметил Константин Косачев.

Вице-спикер СФ полагает, что изменившиеся реалии современного мира требуют и изменений в наших подходах к работе с соотечественниками.

«Цифровизация жизни открывает и новые возможности и для нас – конечно же, не вместо прежних форматов «живой» работы с соотечественниками, но именно как максимальное использование в нашем взаимодействии возможностей цифровизации. Мы открыты к любым предложениям наших соотечественников по поводу возможных и наиболее востребованных форматов сетевой работы за рубежом».

Также Константин Косачев отметил развитие сотрудничества по линии женских организаций.

Парламентарий обратил внимание на наметившуюся в ряде стран, в том числе в государствах — партнерах по интеграционным образованиям, тенденцию к ограничению сфер применения русского языка.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы переломить тенденцию сокращения числа людей, говорящих на русском языке. Возможности цифрового пространства нам могут быть серьезным подспорьем».

«Сложная международная обстановка, постоянные попытки давления на Россию вызывают острую потребность в качественно новом уровне работы с нашими диаспорами, с пророссийскими общественными силами.

Необходимо действовать гибко, нестандартно, на опережение, искать новые эффективные формы сотрудничества. Совет Федерации готов активно подключиться к донастройке законодательства, чтобы оно отвечало новым требованиям времени», — подчеркнул заместитель Председателя СФ.

Константин Косачев призвал представителей организаций соотечественников принять участие в подготовке и проведении запланированной на май 2022 года в России Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

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