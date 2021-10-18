Комитеты СФ обсудили благоустройство жилых зон военных городков с выделением целевого финансирования

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось совместное совещание комитетов СФ.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области провел совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству. Темой обсуждения стали предложения Министерства обороны РФ по благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого финансирования.

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«Благоустройство территорий жилищного фонда военных городков заслуживает особого внимания, так как влияет на повышение уровня качества жизни граждан Российской Федерации, проживающих в закрытых военных городках, на территорию которых не распространяется действие градостроительных регламентов», — отметил Виктор Бондарев.

По его словам, Министерством обороны Российской Федерации организована работа по исполнению поручения Президента России по включению мероприятий Министерства обороны РФ в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Подготовлен актуализированный перечень мероприятий по благоустройству 90 военных городков на территории 37 субъектов Российской Федерации.

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений в паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в части включения предложений Министерства обороны Российской Федерации по благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого финансирования указанных мероприятий» участники совещания решили рекомендовать Правительству РФ предусмотреть в проекте федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов дополнительное выделение бюджетных средств в соответствии с предложениями Министерства обороны РФ по благоустройству жилых зон военных городков.

Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Виктор Бондарев

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Маргарита Павлова

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Виктор Бондарев

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Совместное совещание Комитета СФ по обороне и безопасности, Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам и Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике МСУ и делам Севера

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Министерству обороны РФ рекомендовано подготовить запрос в Правительство РФ на изменение паспорта федерального проекта в государственной интегрированной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» по благоустройству жилых зон военных городков с выделением целевого финансирования указанных мероприятий.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Владимир Городецкий, ГородецкийВладимир Филипповичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов. ТаракановПавел Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тюменской области Также в работе участвовали представители Аппарата Правительства РФ, Министерства обороны РФ, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства финансов РФ, эксперты профильных ведомств.

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