Source: Russia Federal Space

#ЦЭНКИ#КЦ Южный#РКЦ Прогресс#Космодромы#Байконур#Прогресс МС-1818.10.2021 14:15

Завершились пневмоиспытания ракеты «Союз-2» под запуск корабля «Прогресс МС-18»

В пятницу, 15 октября 2021 года, в соответствии с комплексным графиком подготовки транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» на космодроме Байконур завершились пневмоиспытания ракеты-носителя «Союз-2.1а». Проверки на герметичность всех трех ступеней продолжались в течение четырех дней в монтажно-испытательном корпусе технического комплекса площадки № 31.

В работах приняли участие специалисты Космического центра «Южный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Ракетно-космического центра «Прогресс» (оба входят в периметр Госкорпорации «Роскосмос»). Следующий этап подготовки — проведение автономных испытаний бортовых систем ракеты-носителя.

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-18» запланирован на 28 октября 2021 года со стартового комплекса «Восток» площадки № 31 космодрома Байконур.

MIL OSI