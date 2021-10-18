Е. Шумилова: К обеспечению реализации прав жителей Арктики в сфере образования нужен специальный подход

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в Международной ассамблее «Арктический круг», состоявшейся в Исландии.

Член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми Елена Шумилова ШумиловаЕлена Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Коми приняла участие в рабочей сессии «Новое арктическое поколение: городская молодежь и устойчивое развитие в Арктике». Мероприятие прошло в рамках Международной ассамблеи «Арктический круг», состоявшейся в Рейкьявике (Исландия).

Сенатор выступила с докладом, в котором рассказала об актуальных вопросах системы образования в Арктической зоне России, проанализировала степень интеграции образования в жизнь кочевых и коренных малочисленных народов Севера.

«Если в крупных городах в шаговой доступности есть школы и кружки дополнительного образования, то в подавляющей части Арктической зоны образовательная инфраструктура менее доступна для населения, и у нее есть свои особенности», — отметила парламентарий.

Елена Шумилова подчеркнула высокую значимость школ-интернатов и проекта «Кочевая школа», направленного на максимальное приближение обучения детей коренных малочисленных народов Севера к местам кочевий. «Реализация проекта уже демонстрирует увеличение охвата детей дошкольным образованием, что значительно улучшает последующую адаптацию к школе-интернату, где впоследствии многие из них обучаются».

Елена Шумилова приняла участие в рабочей сессии «Новое арктическое поколение: городская молодежь и устойчивое развитие в Арктике»

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Елена Шумилова приняла участие в рабочей сессии «Новое арктическое поколение: городская молодежь и устойчивое развитие в Арктике»

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Елена Шумилова приняла участие в рабочей сессии «Новое арктическое поколение: городская молодежь и устойчивое развитие в Арктике»

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Елена Шумилова приняла участие в рабочей сессии «Новое арктическое поколение: городская молодежь и устойчивое развитие в Арктике»

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Сенатор также затронула тему цифровизации образовательной среды Арктики. Она отметила, что поставлена задача подключить все школы страны к высокоскоростному бесплатному Интернету. «Это позволит собрать арктические учебные заведения в единую образовательную сеть, даст возможность всем школам шире использовать возможности онлайн-образования, а учителям дистанционно повышать свою квалификацию».

В завершение законодатель подчеркнула фундаментальную важность построения эффективной системы подготовки кадров, что будет способствовать дальнейшему устойчивому развитию Арктики.

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