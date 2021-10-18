Добыча и поставки газа: итоги за девять с половиной месяцев

Source: Gazprom in Russian

Релиз

18 октября 2021, 13:10

За девять с половиной месяцев 2021 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 399,4 млрд куб. м газа. Это на 16,6% (на 56,7 млрд куб. м) больше, чем в прошлом году.

Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок компания нарастила на 16,6% (на 26,1 млрд куб. м).

Экспорт в страны дальнего зарубежья «Газпром» увеличил до 152,2 млрд куб. м, что на 13,1% (на 17,6 млрд куб. м) больше, чем за тот же период 2020 года. «Газпром» продолжает поставлять газ на уровне, близком к исторически рекордному.

В частности, компания нарастила поставки газа в Турцию (на 125,3%), Германию (на 28,2%), Италию (на 16,3%), Румынию (на 288,6%), Сербию (на 112,1%), Болгарию (на 52,7%), Польшу (на 10%), Грецию (на 12,9%), Финляндию (на 15,3%).

Растут поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

По данным Gas Infrastructure Europe, с 13 октября начался сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ (в прошлом году — 12 октября). Переход к зимним режимам происходит на минимальном за многие годы уровне запасов в хранилищах. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом — 18,5 млрд куб. м. Восполнен всего 71% от объема газа, поднятого из ПХГ Европы в прошлом сезоне.

5 октября начался сезон отбора газа из украинских ПХГ. На эту дату отставание по объему запасов от прошлого года превышало 33% (9 млрд куб. м газа).

Управление информации ПАО «Газпром»

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