В СФ состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел В. Тимченко.

В Совете Федерации состоялось заседание рабочей группы по законодательному обеспечению развития Национальной системы защиты прав потребителей. Мероприятие провел председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, руководитель рабочей группы Вячеслав Тимченко. ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области

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Открывая заседание, сенатор отметил, что нужно рассмотреть вопросы, касающиеся выполнения протокола заседания рабочей группы от 25 июня 2021 г. В частности, речь идет о правилах применения знаков «био» и «эко» при маркировке продукции.

Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия в своем выступлении сообщил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается профильным Комитетом СФ совместно с Роскачеством. «Нужно предпринять шаги для того, чтобы товары с пометками «эко» и «био» были приравнены к органической продукции. Об этом говорит европейский и международный опыт. Продукция с такими знаками должна отвечать требованиям органики», — сказал сенатор.

Председатель правления автономной некоммерческой организации «Равноправие» Наталья Соколова отметила, что в настоящее время продукты с пометками «эко» и «био» стоят дороже, однако на самом деле не соответствуют требования ГОСТов, технических регламентов и закона об органической продукции. «Таким образом, потребители вводятся в заблуждение маркетологами этих производителей», — считает она.

Руководитель аналитического управления Объединения потребителей России, руководитель проекта «Рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню защищенности потребителей» Ирина Соколова проинформировала о реализации этого проекта в 2021 г.

Она сообщила, что по итогам исследования в 60 проц. регионов достигнут высокий или средний уровень защищенности потребителей, а в оставшихся 40 проц. — низкий уровень. «При этом субъектов РФ с высоким уровнем защищенности постепенно становится больше. Среди лидеров — Белгородская, Ленинградская области, Республики Башкортостан, Татарстан, Ростовская область. Лучшие практики в этой сфере целесообразно использовать в других регионах», — добавила эксперт.

Первый заместитель министра торговли и услуг Республики Башкортостан Азат Аскаров рассказал об организации деятельности участников Национальной системы защиты прав потребителей в регионе. Он подчеркнул, что Башкортостан стал первым субъектом РФ, где с августа этого года начал работать региональный Уполномоченный по правам потребителей.

Руководитель Центрального исполнительного комитета Объединения потребителей России Алексей Корягин проинформировал о становлении института Уполномоченного по правам потребителей на региональном уровне.

В ходе заседания также затрагивались темы, касающиеся проведения 15 ноября этого года Второго Конгресса российского потребительского движения, а также согласования политики в сфере защиты прав потребителей в рамках Евразийского экономического союза.

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Алексей Майоров

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Екатерина Алтабаева

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Ольга Хохлова

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Татьяна Гигель

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Александр Савин

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В мероприятии приняли участие член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерина Алтабаева, АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Татьяна Гигель, ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Савин, СавинАлександр Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Калужской области член Комитета СФ по социальной политике Ольга Хохлова, ХохловаОльга Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Владимирской области уполномоченный по правам потребителей в Республике Башкортостан Валерий Самохин, председатель Регионального отделения Объединения потребителей России в Ульяновской области Денис Литвинов, руководитель Комитета Объединения потребителей России по международному сотрудничеству Виктория Черняева и др.

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