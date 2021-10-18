В Совете Федерации проходят Дни Камчатского края

Source: Russia – Council of the Federation

Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на заседаниях ряда комитетов верхней палаты парламента.

В Совете Федерации 18–20 октября проходят Дни Камчатского края. Делегацию субъекта РФ возглавляют губернатор Владимир Солодов СолодовВладимир ВикторовичГубернатор Камчатского края и председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова. ИринаЛеонидовна УнтиловаПредседатель Законодательного Собрания Камчатского края

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Вопросы региональной повестки будут рассматриваться на расширенных заседаниях ряда комитетов Совета Федерации с участием представителей органов государственной власти Камчатского края, крупных предприятий.

На заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера вынесены вопросы жилищного строительства и формирования комфортной городской среды в Камчатском крае.

Актуальные проблемы реализации социальных программ в регионе рассмотрит Комитет СФ по социальной политике. Направления развития рыбохозяйственного комплекса и экологии акватории, прилегающей к территории Камчатского края, будут вынесены на заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. О формировании в субъекте РФ современной инфраструктуры для получения образования, организации досуга детей речь пойдет на заседании Комитета СФ по науке, образованию и культуре.

Комитет СФ по конституционному законодательству и государственному строительству обсудит тему повышения доступности услуг фиксированного доступа к Интернету и подвижной радиотелефонной связи. Члены Комитета СФ по экономической политике совместно с представителями экономического блока правительства региона проработают вопросы создания современной инфраструктуры.

20 октября вопросы социально-экономического развития Камчатского края будут вынесены на 510-е заседание Совета Федерации. Перед сенаторами выступят руководители региона.

Также в верхней палате парламента пройдет выставка-презентация перспективных проектов развития региона. Ее откроют Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

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