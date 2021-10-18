В Совете Федерации обсудили правовые основы улучшения делового климата

Source: Russia – Council of the Federation

Мероприятие провел член Комитета СФ по экономической политике А. Синицын.

Член Комитета СФ по экономической политике Алексей Синицын СиницынАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кемеровской области – Кузбасса провел «круглый стол» «Улучшение делового климата: правовые основы». Сомодератором мероприятия выступила Генеральный директор Национального агентства развития предпринимательства Юлия Алферова.

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В «круглом столе» приняли участие член Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашник, КалашникСергей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Костромской области представители федеральных и региональных министерств и ведомств, отраслевых организаций, делового сообщества.

Мероприятие было посвящено улучшению делового климата, регулированию правовых вопросов, связанных с предпринимательской активностью как юридических лиц, так и самозанятых.

Предпринимательское сообщество испытывает сегодня серьезное давление, связанное с глобальными процессами развития крупных корпораций, внедряющихся в те сферы, где ранее успешно работал малый и средний бизнес, отметил Алексей Синицын. «На это накладываются также проблемы, связанные с распространением коронавируса и введенными в связи с этим ограничениями».

Очевидно, что предпринимательская активность нуждается в поддержке, и такая поддержка оказывается, подчеркнул сенатор. «На это направлены национальные проекты, большое число федеральных программ. Однако мир развивается так быстро, что государственное регулирование может не успевать за стремительно меняющимися потребностями предпринимательского сообщества».

«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Алексей Синицын

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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«Круглый стол» Комитета СФ по экономической политике

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Парламентарий проинформировал о том, что в Комитет СФ поступило предложение о создании Экспертной лаборатории по разработке и экспертизе инициатив в области поддержки малого и среднего предпринимательства. «Этот формат общения дает возможность представителям делового сообщества представить свои инициативы, а участникам – детально обсудить их предложения и впоследствии облечь их в форму законов и проектов нормативных актов».

Были рассмотрены темы упрощения процедуры получения юридического адреса при ведении предпринимательской деятельности, системного развития института самозанятости, развития франчайзинга как эффективного инструмента масштабирования бизнеса и роста занятых, упрощения и стандартизации условий работы малоформатной торговли и мобильных объектов, а также вопросы поддержки женского предпринимательства как точки роста занятых в субъектах Российской Федерации.

Состоялось содержательное обсуждение. По его итогам все предложения будут дополнительно изучены, проработаны с точки зрения оформления в нормативно-правовые документы, сказал Алексей Синицын. «Озвученные успешные федеральные и региональные практики будут рекомендованы для изучения и ретрансляции во всех субъектах Федерации».

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