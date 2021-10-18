В. Полетаев: В правовом регулировании деятельности нотариата остается немало нерешенных задач

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел «круглый стол».

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел «круглый стол» на тему «Проблемы правового регулирования нотариата и нотариальной деятельности в Российской Федерации».

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Владимир Полетаев отметил, что институт нотариата в современных условиях является не просто частью правовой системы России, поскольку уже давно вышел за рамки собственно юридической деятельности, а превратился в полноценный институт гражданского общества.

В наши дни нотариусы играют все более важную роль в обеспечении права граждан на квалифицированную юридическую помощь

«В наши дни нотариусы играют все более важную роль в обеспечении права граждан на квалифицированную юридическую помощь, закрепленную в статье 48 Конституции Российской Федерации. На нотариат возложено исполнение государственной функции по совершению нотариальных действий в целях защиты прав и интересов граждан и юридических лиц на основе самообеспечения», — указал сенатор.

По его словам, несмотря на успешное развитие института нотариата, в правовом регулировании его деятельности остается немало нерешенных задач.

В частности, требуется решение таких вопросов, как повышение доступности нотариальных услуг для населения, усиление контрольных функций органов юстиции, повышение юридической силы нотариально оформленных документов в качестве обеспечения доказательств, определение места нотариата в системе органов власти Российской Федерации и другие, сказал парламентарий.Владимир Полетаев напомнил, что в Государственной Думе находится принятый в первом чтении подготовленный сенаторами законопроект «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». «Необходимость в разработке документа, направленного на повышение доступности нотариальных услуг, вызвана большим количеством обращений граждан по вопросу о порядке формирования и размерах тарифов нотариальных услуг», — сказал законодатель. Проектом федерального закона предлагается установить более прозрачный порядок формирования оплаты нотариальных действий, усилить контроль за экономической обоснованностью взимаемых с населения тарифов за совершение нотариальных действий, а также повысить доверие общества к профессиональной деятельности нотариуса, пояснил он.Владимир Полетаев поблагодарил Министерство юстиции РФ и Федеральную нотариальную палату за конструктивное взаимодействие. «Вместе с тем, дальнейшее прохождение законопроекта, его принятие во втором чтении зависит от разработки проекта подзаконного акта». «Решение проблем, стоящих перед нотариатом, будет способствовать усилению значения нотариата в социально-экономической системе общества и повышению благосостояния граждан, доступности и надежности нотариальной формы защиты гражданских прав», — отметил Владимир Полетаев.

«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Владимир Полетаев

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Александр Карлин

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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«Круглый стол» Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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В заседании приняли участие сенаторы РФ Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области Александр Карлин, КарлинАлександр Богдановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Алтайского края Денис Гусев, ГусевДенис Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа Людмила Нарусова, НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик, представители Федеральной палаты адвокатов РФ, Федеральной антимонопольной службы, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, научного и экспертного сообществ.

Константин Корсик и Татьяна Москалькова согласились с необходимостью скорейшего принятия подготовленного сенаторами законопроекта «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате».

Рекомендации по итогам круглого стола будут подготовлены на основе выступлений участников с учетом поступивших письменных предложений.

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