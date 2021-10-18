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#Красмаш#ИСС Решетнева18.10.2021 16:27

В Красноярске завершилась Всероссийская акция «Неделя без турникетов»

В период с 11 по 16 октября 2021 года промышленные предприятия города Красноярска распахнули свои двери для школьников и студентов города. Юных гостей принимали Красноярский машиностроительный завод, Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнёва (оба предприятия входят в состав Госкорпорации «Роскосмос»), ЦКБ «Геофизика» и «Вариант-999».

Целью акции стало показать молодежи действующие производства, познакомить с востребованными профессиями, мотивировать на получение рабочих специальностей. В «Неделе без турникетов» приняли участие школьники МАОУ СШ № 8 «Созидание», студенты Политехнического института СФУ, СибГУ Решетнева, Аэрокосмического колледжа СибГУ, Красноярского техникума промышленного сервиса, Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий.

Особенностью акции в текущем году стали экскурсии по действующим цехам и отделам предприятий, знакомство с высокотехнологичным оборудованием и работающими на нем специалистами. Впервые в ЦКБ «Геофизика» студенты побывали в конструкторском отделе, где им рассказали о компьютерном моделировании изделий и создании печатных плат, продемонстрировали работу промышленного 3D-принтера.

«Давно в прошлое ушли времена, когда конструкторы КБ стояли за кульманами и создавали чертежи будущих изделий на ватманах. Современные технологии делают их работу во много раз проще и производительнее», — рассказал начальник службы диверсификации и инновационного развития Виктор Артемов.

На Красноярском машиностроительном заводе студентам продемонстрировали современные токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением, манипуляторы, контрольно-измерительную машину, гальванические линии и многое другое. Ребята пообщались с работниками Красмаша и задали вопросы об уровне квалификации, необходимой для того, чтобы работать на многомиллионном оборудовании и, конечно, заработной плате.

Своими впечатлениями об увиденном поделился студент 2 курса специальности «Технология машиностроения» Аэрокосмического колледжа СибГУ Максим Бессонов.

«Я не ожидал увидеть здесь такой масштаб производства. Меня поразили габариты станков и самих изделий. Нам, конечно, рассказывали в колледже, но я не представлял раньше, что станок может быть размером с комнату, — отмечает Максим Бессонов. — Сегодня я утвердился в решении, что пойду работать оператором ЧПУ на Красмаш».

За неделю только один Красноярский машиностроительный завод принял более 200 человек. Ежедневно на предприятии проходили по 2-3 экскурсионные группы.

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