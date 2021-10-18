Встреча с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день. Андрей Юрьевич, у Вас хозяйство большое, вопросов много, и мы поговорим по всему кругу. Предлагаю начать сегодняшнюю встречу с вопросов социального характера в самом широком смысле этого слова.

А.Воробьёв Воробьёв Андрей Юрьевичгубернатор Московской области : Владимир Владимирович, мы каждый раз докладываем, и Вы знаете прекрасно, что Московская область растёт, население увеличивается, и города тоже нуждаются в заботе. Поэтому в рамках национальных проектов мы делаем большие вещи.

Когда-то мы строили перинатальные центры. Сейчас, благодаря Вашей поддержке, впервые в истории Московской области мы заложили детский госпиталь. Это будет современный, наполненный серьёзными специалистами, врачами госпиталь, который будет лечить детей.

У нас контингент детей за последние восемь лет вырос на полмиллиона человек. Мы активно строим школы. В 2019 году мы заложили 50 школ, соответственно, в 2021 году сдаём 50 школ, плюс ещё 15 пристроек. Но их не хватает, я должен это признать. И благодаря федеральной поддержке и основываясь на нашем бюджете, мы строим следующие 50. Детские сады и школы в Подмосковье мы строим очень активно, для того чтобы не то что второй смены не допустить, а то, о чем Вы говорите, – чтобы качество образования, и в период учебы и после учебы, тоже было на высоком, достойном уровне.

Поэтому стараемся модернизировать систему образования, наши учителя большие молодцы, мы высоко котируемся в рейтинге, очень тесно работаем с Министерством просвещения.

Ну а здравоохранение, последние два года особенно, у нас тоже на передовой. Врачи наши работают по всем направлениям, COVID в том числе. Разворачиваем и предлагаем те услуги, которые спасают жизни людей. Спасибо большое федеральному Правительству. Даже эта история с вакцинацией – понятно, что добровольная, но хочу поблагодарить всех наших жителей, потому что все понимают, что вакцина – это возможность сохранить свою жизнь и, в общем-то, не подвергать других опасности. Поэтому вакцинируемся очень активно, мы одни из лидеров по вакцинации в стране. Ну и сам факт того, что вакцина есть, – это очень важно, потому что у нас же большая область, маршрутизация должна быть.

В.Путин: По эпидемиологическим показаниям – у вас право в соответствии с законом 1998 года принимать решения по отдельным категориям граждан.

А.Воробьёв: Разрешите, в завершение ещё одну очень важную вещь скажу – то, что Вы в своём Послании нам рекомендовали сделать. Не рекомендовали сделать, а мы это реализуем – так называемое «социальное казначейство». В чем его смысл? В том, что каждый человек в нашей стране должен получать услуги проактивно, автоматически. Раньше ты должен был бегать в кабинеты, писать заявления, ребенок родился – в ЗАГС идти и так далее. Мы сейчас все это делаем в цифре, и первый блок – рождение – в роддоме семья получает и свидетельство, и СНИЛС, в общем, все необходимые [документы], порядка десяти справок.

Второй проект – «Скоро в школу». И дальше это коснётся и многодетных, и всех категорий граждан. Чтобы не было больше ни очередей, ни каких-то неудобств для человека, мы в течение следующего календарного года полностью внедрим эти услуги, это будет человеку приходить автоматом. И готовы Вам представить, что такая система работает в Подмосковье, мы этому уделяем большое внимание – оцифровке. И, соответственно, в клубах долголетия мы тоже людей наших старших обучаем, если у кого-то есть какие-то трудности с пользованием телефоном или компьютером. Это тоже очень востребованная опция. Мы хотим здесь быть максимально удобными для каждого человека.

В.Путин: Я смотрю, Вы принесли подборку материалов по социальной газификации. Что в этом смысле хотели бы сказать?

А.Воробьёв: Вы сказали о том, что в нашей стране газ должен быть и в больших городах, что понятно – у нас 96 процентов газификации, – и в малых населённых пунктах. Это, признаюсь, была очень долгожданная забота о 100 тысячах населённых пунктов, [где] 300 тысяч человек проживают. То есть что мы должны сделать? Вы это уже подробно объясняли на «Прямой линии», но ещё раз, в каждый населённый пункт должен не просто прийти газ, а, условно, по двум, пяти или десяти улицам, сколько их там есть, государство, то есть мы, должны сделать разводку.

Вы дали срок – 18 месяцев, максимум два года. Мы этим занимаемся, открыли специальные офисы в этих населённых пунктах и, соответственно, ты заключаешь договор, к тебе приходит газ уже в дом, ты платишь минимум 90, максимум 150 рублей, в зависимости от того, какой набор ты взял: бойлер, котел и плита или что-то одно из них. И, соответственно, такой проект по газификации мы начали реализовывать, очень позитивно воспринимают его жители. Должен признать, что очень многие не верят, потому что, так скажем, очень долго ждали.

В.Путин: Знаете, Правительство отработало этот вариант, отрабатывает, чтобы была комплексная услуга приобретения оборудования и прокладка этой трубы по территории. И если это будет унифицировано, то это будет и дешевле.

А.Воробьёв: Мы очень плотно работаем с Правительством именно в этой логике, которую Вы нам рекомендовали, с «Газпромом» тоже. Почему? Потому что у нас ГРС (газораспределительные станции) – высокое давление на низкое. Ясно, что они загружены в Московской области. Мы с «Газпромом» тесно работаем. Для чего? Для того чтобы мощности увеличивать. Их нужно модернизировать, чтобы населённые пункты газифицировать.

В.Путин: Ещё один вопрос, связанный с дорожным движением. Знаю, что в некоторых местах пробки у вас образуются. Мы в принципе немало сделали, для того чтобы построить соответствующие развязки, особенно перед железнодорожным полотном, но есть и проблемные точки, до сих пор остаются.

А.Воробьёв: Это правда, Владимир Владимирович. Мы работаем, в том числе и по концессиям работаем.

Я хотел ещё раз просто подчеркнуть, слова благодарности сказать за Центральную кольцевую дорогу, ЦКАД. Она сейчас начала работать уже в полном объёме, и я знаю, принято решение самые опасные участки уже сделать бессветофорными. Мы здесь тоже и с Правительством достигли этой договорённости, и Вы давали такое поручение. Для нас это очень важно. Мы видим, что там, где ЦКАД, начинают работать и рождаются предприятия. Мы в этом году порядка 90 предприятий открываем. У нас драйвер, как говорят, лидер в экономике – это торговля, интернет-торговля, все, что связано с логистическими комплексами. Естественно, они располагаются вокруг ЦКАД, это рабочие места, это налоги, это наши возможности. Мы реализуем ряд концессионных проектов, в частности, проект у нас есть – дублёр Егорьевского шоссе, самого загруженного и самого старого. И тот проект федеральный, который реализуется, «Москва-Казань», тоже скажется на Подмосковье, для нас он тоже очень важен.

В.Путин: Я знаю, что у вас и потребность есть определённая в дополнительных финансах, связанных с развязками.

А.Воробьёв: Да, у нас есть такой вопрос.

В.Путин: Хорошо.

Уже по предварительным данным, с Правительством мы обсуждали это, десять миллиардов они вам найдут.

А.Воробьёв: Спасибо большое.

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