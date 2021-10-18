Введение расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию упаковки товаров обсудили в Совете Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

А. Кутепов провел совещание, организованное комитетами СФ по экономической политике и по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Состоялось совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров», организованное Комитетом Совета Федерации по экономической политике совместно с Комитетом СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

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Андрей Кутепов отметил, что совещание посвящено исполнению поручения Президента Российской Федерации по реализации Послания Федеральному Собранию о необходимости внедрения до 1 января 2022 года на территории России системы расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки за их утилизацию.

По словам сенатора, в рамках исполнения поручения Президента Минприроды России подготовлен соответствующий законопроект, направленный на внедрение института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки на территории РФ, который в настоящее время проходит необходимые согласования с заинтересованными органами власти.

Участники мероприятия заслушали информацию Минприроды России по указанному законопроекту, обсудили его с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.

Андрей Кутепов

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Алексей Майоров

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Константин Долгов

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Игорь Панченко

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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Совещание «Об ускорении введения в РФ механизма расширенной ответственности производителей и импортеров товаров за утилизацию товаров, упаковки товаров»

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В обсуждении приняли участие сенаторы РФ Константин Долгов, ДолговКонстантин Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия и Игорь Панченко, ПанченкоИгорь Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тульской области заместитель Министра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин, представители Министерства экономического развития, Министерства сельского хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Национального союза производителей молока, Союза производителей соков, воды и напитков, экспертного сообщества.

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