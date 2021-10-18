А. Шевченко: Вопросы жилищного строительства и формирования комфортной городской среды крайне важны для жителей Камчатского края

Source: Russia – Council of the Federation

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера прошло рамках Дней субъекта РФ.

В рамках расширенного заседания Комитет СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера в рамках Дней Камчатского края в Совете Федерации рассмотрел тему «Актуальные вопросы жилищного строительства и формирования комфортной городской среды в Камчатском крае».

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В мероприятии приняла участие заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области Провел заседание первый заместитель председателя Комитета СФ Андрей Шевченко. ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области

Касаясь проблем Камчатки, сенатор отметил, что сейсмическая опасность отнесена к основным источникам общественной безопасности. «На сейсмических территориях страны находится большое количество критически важных объектов и жилых зданий, которые в случае землетрясения могут подвергнуться серьезным разрушениям, вследствие чего усилится поражающее воздействие на население», — подчеркнул сенатор.

По его словам, для Камчатского края решение этого вопроса имеет особое значение. Из всех субъектов Федерации, на территории которых расположены районы с повышенной сейсмической активностью, а их в России 27, край имеет один из самых высоких индексов подобного риска.

Андрей Шевченко обратил внимание, что в настоящее время на федеральном уровне проблема ликвидации сейсмоопасного жилищного фонда решается через реализацию мероприятия «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации» Государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

При этом Министерство строительства и ЖКХ РФ отмечает, что при реализации проекта отмечается крайняя недофинансированность, добавил законодатель.

Повышение качества городской среды – один из приоритетов социально-экономического развития государства

Обращаясь к заявленному регионом вопросу о благоустройстве территории, Андрей Шевченко отметил, что повышение качества городской среды – один из приоритетов социально-экономического развития государства. «Совершенно очевидно, что в условиях растущей урбанизации наибольшими шансами для увеличения притока инвестиций, трудовых ресурсов, туристов обладают те города, где имеются развитая инфраструктура, благоустроенное комфортное и безопасное общественное пространство», — заявил парламентарий.

Председатель Законодательного Собрания Камчатского края Ирина Унтилова ИринаЛеонидовна УнтиловаПредседатель Законодательного Собрания Камчатского края отметила, что у региона есть хороший опыт взаимодействия с Советом Федерации. «Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, очень актуальны и важны для нашего края», — подчеркнула она.

Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Андрей Шевченко

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Галина Карелова

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Александр Акимов

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Елена Авдеева

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Дина Оюн

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Андрей Базилевский

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Галина Солодун

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Александр Савин

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Расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Заместитель председателя правительства Камчатского края Тимофей Смирнов рассказал о проблемах, связанных с ликвидацией в регионе сейсмоопасного жилищного фонда и строительства нового сейсмостойкого жилья, а также о завершении реализации проекта благоустройства Вилючинского проспекта.

По итогам обсуждения Комитет СФ принял к сведению информацию региона и предложил включить в проект постановления Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Камчатского края» ряд предложений. В частности, рекомендовать Правительству РФ рассмотреть при формировании проекта федерального бюджета на 2023 г. и на плановый период 2024 и 2025 гг. вопрос о выделении региону бюджетных ассигнований на софинансирование расходных обязательств по реализации предусмотренных Государственной программой мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах страны.

Кроме этого, предложено включить на условиях софинансирования в федеральную адресную инвестиционную программу мероприятия по завершению реализации проекта благоустройства Вилючинского проспекта в г. Вилючинск.

В заседании приняли участие представители федеральных органов власти и органов государственной власти Камчатского края.

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