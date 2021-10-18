А. Майоров: Регулярный диалог глав российских регионов и южноафриканских провинций придаст импульс наращиванию сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Глава Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию встретился с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев.

Председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия провел встречу с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, член Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок.

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В мероприятии приняли участие заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, БибиковаЕлена Васильевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Псковской области заместитель руководителя кооперационного проекта «Германо-Российский аграрно-политический диалог» Татьяна Дамм.

Участие женщин в глобальной политике и гуманитарной деятельности позволяют достигать устойчивого мира, а равные возможности женщин и мужчин на рынке труда содействуют росту национальных экономик

Как подчеркнул Алексей Майоров, участие женщин в глобальной политике и гуманитарной деятельности позволяют достигать устойчивого мира, а равные возможности женщин и мужчин на рынке труда содействуют росту национальных экономик. По его словам, одна из точек соприкосновения России и ЮАР — развитие аграрного сектора.

«В Южной Африке сельскохозяйственное производство остается одной из отраслей национальной экономики, демонстрирующей положительную динамику. Мы полагаем, что существенный импульс наращиванию сотрудничества в сельскохозяйственной отрасли придаст регулярный и насыщенный диалог между главами российских регионов и южноафриканских провинций. В последнее время практический интерес к взаимодействию с ЮАР проявляют такие развитые в сельскохозяйственном отношении регионы, как Республика Крым, Ставропольский и Краснодарский края», — отметил Алексей Майоров.

Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Елена Бибикова

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Алексей Майоров

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Встреча председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея Майорова с Президентом Всемирной ассоциации женщин-аграриев, членом Южноафриканского аграрного союза женщин Магди Де Кок

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Глава Комитета СФ поблагодарил Магди Де Кок за участие в состоявшемся в Санкт-Петербурге Третьем Евразийском женском форуме, который уже зарекомендовал себя в качестве востребованной международной площадки для обмена мнениями по самому широкому кругу глобальных задач.

Магди Де Кок рассказала о деятельности глобальной организации женщин, занятых на селе, которую она представляет. Президент Всемирной ассоциации женщин-аграриев также поделилась впечатлениями о Женском форуме, о дискуссиях, которые там состоялись.

В ходе беседы было отмечено, пандемия, к сожалению, внесла серьезные коррективы в динамику двусторонних связей. Впрочем, несмотря на все сложности, удалось продолжить общение с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и перевести многие форматы взаимодействия в онлайн-пространство.

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