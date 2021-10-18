А. Майоров: Мы должны продумать вопрос об усилении ответственности за уничтожение краснокнижных растений

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы и эксперты обсудили вопрос о разработке законопроекта в этой сфере.

В Совете Федерации состоялось совещание по вопросу «О разработке законопроекта по защите от уничтожения краснокнижных растений»

Провел мероприятие председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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Сенатор отметил, что тема совещания посвящена проблеме, связанной с уничтожением, незаконной рубкой редких и находящихся под угрозой уничтожения растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, а точнее, с отсутствием в Уголовном кодексе РФ адекватной ответственности за указанные действия.

На сегодняшний день уголовное законодательство содержит нормы, устанавливающие повышенную ответственность только за уничтожение редких животных, хотя в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» растения, также как и животные, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, подлежат особой охране, запрещается деятельность, ведущая к сокращению их численности. При этом за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды установлена как административная, так и уголовная ответственность.

Тем не менее, подчеркнул Алексей Майоров, за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу РФ, устанавливается только административная ответственность в соответствии со статьей 8.35 Кодекса России об административных правонарушениях.

В ходе совещания была рассмотрена законодательная инициатива члена Комитета СФ по науке, образованию и культуре Екатерины Алтабаевой АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Севастополя «О внесении изменений в статью 260 Уголовного кодекса Российской Федерации», а также другие возможные варианты устранения правового пробела в законодательстве путем внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации с целью установления уголовной ответственности за уничтожение (незаконную рубку) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области сенаторы Российской Федерации, председатель Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Вячеслав Фетисов, представители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства юстиции РФ, председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов, директор ботанического сада МГУ Владимир Чуб, эксперты.

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