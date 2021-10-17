Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Вызов17.10.2021 07:37

Экипаж «Вызова» вернулся на Землю

Сегодня утром, 17 октября 2021 года в 07:35:44 мск, спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18), отстыковавшегося тремя часами ранее от Международной космической станции, совершил посадку в расчётной точке на территории Казахстана. На Землю вернулся экипаж в составе Героя России, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого и участников космического полета в рамках научно-просветительского проекта «Вызов» Клима Шипенко и Юлии Пересильд.

Все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли в штатном режиме, самочувствие экипажа хорошее. Корабль отделился от российского сегмента станции в 04:14:05 мск. Его двигательная установка в штатном режиме включилась на торможение в 06:41:46 мск, после чего он начал сход с орбиты. Вскоре после этого «Союз» разделился на три отсека, а экипаж из трех человек в спускаемом аппарате испытал перегрузки около 4g.

Сегодня же Олега Новицкого, Клима Шипенко и Юлию Пересильд доставят специальным бортом на аэродром Чкаловский (Московская область), а затем в Комплекс предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов (астронавтов) Звёздного городка. Реабилитация Олега Новицкого будет проходить в несколько этапов: первые 2-3 недели он проведет в Центре подготовки космонавтов, позже отправится в санаторий. Восстановление Пересильд и Шипенко после краткосрочного полета в космос составит около недели. Во вторник, 19 октября, «киноэкипаж» даст свою первую пресс-конференцию.

Напомним, пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-18», который получил собственное название «Ю.А. Гагарин», состоялся 9 апреля 2021 года в 10:42:40 мск со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Спустя 3 часа 22 минуты он в штатном режиме пристыковался к модулю «Рассвет» российского сегмента МКС. Для этого он совершил всего два витка вокруг планеты.

За время работы экипажа были проведены десятки экспериментов из самых различных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Олег Новицкий вместе с Петром Дубровым встречал на МКС новый многоцелевой лабораторный модуль «Наука» в июле 2021 года. Оба выполнили первые работы по интеграции модуля «Наука» со станцией. На их счету три выхода в открытый космос, которые они совершили во время текущей экспедиции.

Кроме того, Новицкий в ручном режиме осуществил перестыковку корабля «Ю.А. Гагарин» с малого исследовательского модуля «Рассвет» на модуль «Наука». На борту также находились космонавт Роскосмоса Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай. Таким образом, «Ю.А. Гагарин» стал первым кораблем, причалившим к «Науке».

Клим Шипенко и Юлия Пересильд прилетели на МКС на корабле «Союз МС-19» вместе с космонавтом Роскосмоса Антоном Шкаплеровым 5 октября 2021 года. Во время их полета на борту МКС проходили съемки художественного фильма. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. В съемках фильма также принимали участие космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Всего на орбите должно было быть отснято примерно 35-40 минут экранного времени.

Завершившийся полет стал третьим в карьере космонавта Роскосмоса Олега Новицкого. Его первая работа на околоземной орбите в качестве командира пилотируемого корабля «Союз ТМА-06М» и бортинженера 34-го основного экипажа МКС вместе с Евгением Тарелкиным и Кевином Фордом началась 23 октября 2012 года и продлилась 143 суток. 28 мая 2014 года Олегу Викторовичу было присвоено высокое звание Героя Российской Федерации.

В свой второй космический полет Олег Новицкий отправился 17 ноября 2016 года в качестве командира корабля «Союз МС-03» и бортинженера МКС-50/51 вместе с астронавтом ESA Тома Песке и астронавтом NASA Пегги Уитсон. 2 июня спускаемый аппарат с командиром экипажа Олегом Новицким и бортинженером Тома Песке благополучно вернулся на Землю. Продолжительность полета составила 196 суток 17 часов 50 минут.

Несмотря на загруженный рабочий график, Олег Новицкий находил время и для публикации фотоснимков и видеороликов на страницах в социальных сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Instagram, благодаря чему тысячи людей по всему миру стали еще ближе к космосу.

Юлию Пересильд для уникального полета отобрали среди трех тысяч претенденток. Ей и Климу Шипенко пришлось пройти ускоренный курс подготовки. Во время космического полета Шипенко выступал в роли оператора.

В настоящее время на борту Международной космической станции продолжает свою работу экипаж 66-й долговременной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова и Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта Европейского космического агентства Тома Песке (командир МКС-66), а также астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хошиде.

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