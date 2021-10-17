Source: Russia Federal Space

#космическая связь#Конференция#SATCOMRUS-2021#Орбитальные группировки#ИСС Решетнева#Николай Тестоедов17.10.2021 14:06

Спутник по жизни: будущее спутниковой отрасли

Международная конференция SATCOMRUS-2021 прошла 7-8 октября 2021 года в городе Калининграде. Мероприятие было посвящено спутниковой связи, как одному из важнейших элементов цифрового развития общества.

В рамках четырех сессий участники обменялись своим видением будущего спутникового рынка в условиях активного развития и запуска низкоорбитальных группировок. По словам генерального директора «Космической связи» Алексея Волина, с каждым пуском НОО-спутников у традиционных представителей отрасли возникает все больше вопросов и опасений относительно будущего спутниковой связи. Однако на данный момент поводов для беспокойства нет: каждый сможет занять определенную нишу и предоставлять свои сервисы.

«Космическая связь существует наряду с оптоволокном, с ШПД и мобильной связью. Ко всем нам также добавились новые участники рынка — низколеты, которые будут решать свою отдельную задачу. Где-то мы будем делить рынок, где-то — конкурировать, но у каждого из нас останется своя ниша», — уверен Алексей Волин.

Он также добавил, что традиционные операторы будут готовы подставить свое плечо в случае, когда рынок низколетов постигнет практически неизбежный на первых этапах развития кризис, и они не смогут удовлетворить запрос клиентов.

«Любой новый бизнес после резкого подъема на старте затем переживает спад. И далеко не всегда потом выходит из „мертвой зоны“. Наш бизнес это испытание давно прошел. Как будут реагировать инвесторы (НОО-проектов), когда вместо обещанной сверхприбыли случится первый „лопнувший пузырь“ — большой вопрос. Мы готовы наблюдать за происходящим у коллег, а также в нужный момент подставить свое плечо тем, кто останется без связи, и предоставить им наши традиционные услуги», — отметил генеральный директор ГП КС.

Также Алексей Волин рассказал о планах компании до конца года запустить два новых космических аппарата «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7»: старт может состояться уже в декабре, после чего, в 2022 году, они должны будут выйти на позиции 103° в.д и 145° в.д. соответственно. Кроме того, ГП КС планирует запуск четырех высокоэллиптических спутников «Экспресс-РВ», которые уже в 2025 году увеличат зону обслуживания группировки с 79,8% Земли до 90%.

Региональный вице-президент Eutelsat S.A. по России Николай Орлов в свою очередь рассказал о недавней сделке, позволившей увеличить долю в британо-индийской OneWeb до 30%. При этом Eutelsat также не рассматривает ее в качестве конкурента текущему бизнесу компании и геостационарным спутникам в частности.

«Основные наши направления работы — это телерадиовещание, а также услуги по предоставлению стационарного широкополосного доступа и дальнейшее развитие космических аппаратов с высокой пропускной способностью. У OneWeb источник роста — за пределами широкополосных вещательных услуг», — рассказал Николай Орлов.

Будущее спутниковой отрасли будут определять также новые технологии. Об этом, в частности, рассказал генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») Николай Тестоедов. Сейчас, к примеру, видна большая потребность в сервисах Интернета вещей — для метеорологических станций, сельского хозяйства, контроля ЖКХ и т.д., и, по его словам, в будущем во многих областях будут использованы многоспутниковые системы нового типа. Речь идет о гибриде существующей и принципиально новой системы.

«Гармонизированная общая спутниковая система, которая продолжает развиваться и создается новыми орбитальными группировками, — это совокупность стационара, высокого эллипса, средней круговой и низкой круговой орбит», — пояснил Николай Тестоедов.

С ним согласилась и генеральный директор МОКС «Интерспутник» Ксения Дроздова: новые технологии и возможность использования множества орбит обеспечат стремительное развитие отрасли.

«Мы будем использовать все возможности — это множество орбит, это симбиоз доступа к космическому ресурсу и услугам, и это множество сервисов. Например, сейчас мы занимаемся переносом данных в „облака“. Ближайший проект, над которым мы работаем, это „облачные пространства“ для телерадиовещателей, которые наиболее готовы к переносу своих сервисов», — отметила глава Интерспутника.

О том, как новые технологии влияют на рынок спутниковых услуг, рассуждал и региональный директор Thales в России Ашот Бакунц: «Сегодня мы живем в период трансформации, смещения акцентов. Появляются новые технологии, и, к сожалению, рынок классических, аналоговых систем связи начинает схлопываться».

При этом, по его словам, появляется и окно возможностей, связанное с гибкими технологиями, и доля новых космических аппаратов с гибкой полезной нагрузкой неуклонно растет.

Кроме того, как добавил генеральный директор ФГУП НИИР Олег Иванов, и производители, и операторы будут постепенно переходить на космические аппараты с высокой пропускной способностью: в будущем массовый переход на HTS-спутники неизбежен. Однако согласно исследованиям, перспективы российского рынка по сравнению с другими регионами мира здесь не столь радужны.

«Мы с вами должны сделать все, чтобы эти прогнозы не оправдались. Те проекты, которые сейчас в работе, дают на это серьезную надежду», — заявил Олег Иванов.

Глава европейского аналитического агентства Euroconsult Паком Ревийон в свою очередь также обратил внимание на перспективы развития сетей 5G: «Здесь, скорее всего следует ожидать активного развития событий в середине 2025 года. Сейчас важно создать технологический задел для того, чтобы обеспечить спрос, который придет со стороны сетей 5G. Я полагаю, что это будет иметь серьезное воздействие на бизнес с точки зрения экономики».

Подытоживая, заместитель генерального директора по корпоративному бизнесу СПАО «Ингосстрах» Алексей Галахов заметил, что вся деятельность, связанная с космосом, не может существовать без страхования. И сейчас главная задача для страховщиков — вместе с партнерами представлять космическую индустрию как «транспарентный, надежный, грамотно управляемый, перспективный бизнес с прогнозируемой степенью аварийности». Также им важно самим стать объектами цифровой трансформации.

«Мы дойдем до того, что будем использовать искусственный интеллект при расчете вероятности аварий, ставок и т.д. и это вопрос не далекого будущего, а уже завтрашнего дня», — отметил он.

Помимо этого, участники конференции обсудили сокращение срока создания и стоимости космических аппаратов, инвестиции в отрасль, создание стандарта 6G, особенности связи на воде, наземном транспорте и в воздухе, а также исследования, планы, разработки и результаты деятельности компаний спутниковой отрасли. Спикерами на мероприятии также выступили министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Республики Саха (Якутия) Анатолий Семенов, глава представительства и региональный директор Hughes Network Systems в России и СНГ Константин Ланин, директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов, заместитель генерального директора «Гилат Сателлайт Нетворкс (Евразия)» Михаил Пыхов и другие известные представители рынка. Впервые в истории конференции на связь с участниками в режиме реального времени с атомного ледокола «50 лет Победы» вышел капитан Дмитрий Лобусов. Он рассказал, как появление широкополосного спутникового доступа меняет повседневную жизнь экипажей судов.

После дискуссий состоялось торжественное награждение победителей SatComRus Award 2021. Второй день конференции был посвящен деловым переговорам.

Источник: Космическая связь

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