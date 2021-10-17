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#Министерство обороны#Союз МС-19#Вызов#Пилотируемая космонавтика17.10.2021 05:35

Поисковые машины-вездеходы «Синие птицы» выдвинулись из Жезказгана в район посадки «Союза МС-18»

Поисково-спасательные машины-амфибии ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица» Центрального военного округа (ЦВО) выдвинулись из казахстанских городов Жезказган и Каралык в основной и запасной районы посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-18». Сообщает Пресс-служба Центрального военного округа.

В составе наземной группировки — четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синяя птица», которые доставят бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. Кроме того, в составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки Республики Казахстан.

Всего в обеспечении посадки от Центрального военного округа задействовано 200 человек военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

Посадка спускаемого аппарата корабля «Союз МС-18», на котором на Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участники космического полета — актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, запланирована на утро 17 октября.

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