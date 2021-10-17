Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#СМИ#ТАСС#Космодромы#Восточный#Дмитрий Рогозин17.10.2021 23:21

На космодроме Восточный начинаются работы по переходу с керосина на нафтил

Работы по переходу космодрома Восточный в Амурской области на новое топливо нафтил начались с пятницы. Такое решение было принято во время заседания Государственной комиссии в четверг, сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«На [заседании] Государственной комиссии отметили необходимость начала буквально с завтрашнего дня работы по переходу космодрома Восточный на использование нового топлива — с керосина на нафтил, — что даст дополнительные энергетические и другие эксплуатационные преимущества. Мы сейчас спокойно работу завершим до Нового года. Это связано с тем, чтобы обеспечить все виды мер безопасности стартовиков и технологов при работе с топливной системой, а со следующего года войдем в ритмичные пуски», — сообщил Рогозин.

Он отметил, что до конца года запусков с космодрома Восточный не будет. С начала года с Восточного было произведено пять пусков ракеты «Союз-2.1б» — 25 марта, 26 апреля, 28 мая, 1 июля и 14 октября.

«Миссия закончилась успешно, в настоящее время идет работа с разгонным блоком — он сводится с орбиты, необходим импульс для его штатного затопления в зоне Тихого океана. Работы на сегодняшний день закончены, здесь на Восточном завершена работа», — сказал Рогозин.

Ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 12:40 мск в четверг. В результате число космических аппаратов британской компании на орбите увеличилось до 358.

Источник: ТАСС14 октября 2021 года, 19:53

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