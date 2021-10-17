Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Вызов17.10.2021 04:15

«Киноэкипаж», ждем вас на Земле!

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции 17 октября 2021 года в 00:54 по московскому времени состоялось закрытие переходных люков между транспортным пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и многоцелевым лабораторным модулем «Наука». Спустя несколько часов, в 04:14:05 мск, корабль в штатном режиме отстыковался от российского сегмента МКС, перешёл в режим автономного полёта и отправился к Земле.

На его борту находится полностью российский экипаж в составе Героя России, космонавта Роскосмоса Олега Новицкого и участников космического полета — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд. К моменту возвращения Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток, а Новицкий — 191 сутки (531 сутки за три полета).

По данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), в 06:41:46 мск будет произведено включение двигательной установки пилотируемого корабля на торможение, и спустя полчаса от спускаемого аппарата отделятся бытовой и приборно-агрегатный отсеки, которые сгорят в плотных слоях атмосферы. В 07:35:42 мск ожидается приземление спускаемого аппарата.

После того как аппарат обнаружат вертолеты, к месту посадки выдвинутся поисково-эвакуационные машины с врачами и техническими специалистами. Затем по очереди из «Союза» помогут выбраться всем трем членам экипажа. На месте их ждет медицинское обследование, после чего «киноэкипаж» отправится спецрейсом в Звёздный городок (Московская область). Прямая трансляция с места посадки будет доступна на сайте и в социальных сетях Госкорпорации «Роскосмос» с 06:30 мск.

Поисково-спасательная группа ЦВО готова к встрече спускаемого аппарата. В обеспечении посадки задействовано 200 военнослужащих, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибий «Синяя птица». Военные спасатели по просьбе экипажа встретят его с берёзовым соком.

Транспортный пилотируемый корабль «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) находился в составе российского сегмента МКС с 9 апреля 2021 года. Тогда за 3 часа 22 минуты он доставил международный экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая. Дубров и Ванде Хай в свою очередь проведут на околоземной орбите еще полгода.

За время работы экипажа 65-й долговременной экспедиции было проведено около полусотни экспериментов из разных областей науки по российской научной программе (медицина, космическая биология, биотехнология, физико-химические процессы и др.). Экипаж также провел работы по отстыковке малого исследовательского модуля «Пирс», встретил многоцелевой лабораторный модуль «Наука», выполнил несколько выходов в открытый космос как по российской, так американской программам, а также перестыковал корабли «Ю.А. Гагарин» и Crew Dragon. Кроме того, космонавты и астронавты поддерживали работоспособность станции и проводили работы по её дооснащению оборудованием, доставленным российскими и иностранными грузовыми кораблями.

Во время полета на борту МКС впервые проходили съемки художественного фильма. Космическая драма под рабочим названием «Вызов» — это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Картина будет создана совместно Госкорпорацией «Роскосмос», Первым каналом и студией Yellow, Black and White.

После убытия корабля «Ю.А. Гагарин» на борту Международной космической станции продолжил работу экипаж 66-й длительной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Антона Шкаплерова, Петра Дуброва, астронавтов NASA Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган Макартур, астронавта ESA Тома Песке (командир), а также астронавта JAXA Акихико Хошиде.

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