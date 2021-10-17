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#Роскосмос#Памятная дата17.10.2021 10:55

Дмитрий Устинов — Министр оборонной промышленности СССР

Сегодня, 17 октября 2021 года, исполняется 113 лет со дня рождения советского военачальника и государственного деятеля, Маршала Советского Союза, Дважды Героя Социалистического Труда, Героя Советского Союза Дмитрия Фёдоровича Устинова.

Родился в Самаре, в семье рабочего. В 1922 г. Д.Ф. Устинов вступил добровольцем в Красную Армию, а после демобилизации окончил в 1927 г. профтехникум и в 1934 г. — Ленинградский военно-механический институт.

С 1934 г. — инженер в Артиллерийском морском научно-исследовательском институте, начальник бюро эксплуатации и опытных работ, заместитель главного конструктора, директор завода «Большевик». С 1941 г. — нарком вооружения СССР, внес большой вклад в развертывание производства артиллерийского и стрелкового вооружения, в решение сложных научно-технических проблем по созданию его новых образцов.

С 1946 г. Д.Ф. Устинов — министр вооружения, с 1953 г. — министр оборонной промышленности СССР. В 1957 г. назначен заместителем, а в 1963 г. — первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, председателем Высшего Совета Народного Хозяйства СССР. Успешно обеспечивал выполнение заданий правительства по созданию и освоению современных средств вооруженной борьбы и развитию ракетной техники.

В апреле 1976 г. Д.Ф.Устинов был назначен министром обороны СССР. В 1976 г. Устинову присвоено звание Маршала Советского Союза. Внес большой вклад в укрепление обороноспособности страны, повышение боевой мощи видов Вооруженных Сил и родов войск, завершил создание системы стратегического управления Вооруженными Силами и их группировками с внедрением новейших систем и средств автоматизированного управления.

Его заслугой является создание в странах Организации Варшавского Договора собственной военной промышленности и оснащение союзных армий новейшей военной техникой и вооружением. Большое внимание Дмитрий Федорович уделял военно-исторической науке и истории вооружения и военной техники как ее составляющей.

Д.Ф. Устинов — Герой Советского Союза и дважды Герой Социалистического Труда, награжден 11 орденами Ленина, орденом Суворова 1-й ст., орденом Кутузова 1-й ст., медалями СССР, орденами и медалями иностранных государств. Лауреат Ленинской и двух Государственных премий СССР.

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