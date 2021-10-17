Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Вызов#Пилотируемая космонавтика#МКС-65#Союз МС-18#Дмитрий Рогозин#Первый канал17.10.2021 09:00

Дмитрий Рогозин оценил приземление киноэкипажа на твердую пятерку

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин оценил приземление спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» («Союз МС-18») с участниками киноэкипажа на пятерку.

«Это колоссально большой труд. Мы рады, что экипаж себя чувствует нормально, хорошо, удовлетворительно. Корабль не упал набок, что тоже удобно, с точки зрения извлечения экипажа. Все отлично, на твердую пятерку», — сказал глава Роскосмоса.

Киноэкипаж выполнил свою задачу в полном объеме, считает Дмитрий Рогозин. Глава Роскосмоса подчеркнул, что с осуществлением этого проекта Госкорпорация «Роскосмос» получила уникальный опыт тренировки с проведением хирургической операции на борту космического корабля.

«Мы отработали все технологии, в том числе и все приспособы, как мы говорим, которые необходимо будет установить в такого рода ситуациях. То есть мы провели полноценные учения», — добавил он.

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Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст в свою очередь высоко оценил работу киноэкипажа, находившегося 12 дней на Международной космической станции для съемок фильма «Вызов», отметив, что команда выполнила запланированный объем работ на 120%.

«Вообще безумно счастливы от того, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100%, а 120% съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют», — сказал он.

Константин Эрнст отметил, что отснятые кадры выглядят «потрясающе кинематографично». «Мы видели много фильмов, где имитировались невесомость и нахождение на орбите, но реальность совершенно другая», — подчеркнул он.

Гендиректор канала рассказал о том, как справился со своей первой ролью в фильме космонавт Олег Новицкий. По его словам, космонавт первые пару дней «пытался подавить улыбку, потому что когда серьезный взрослый человек оказывается перед камерой, он чувствует себя немножечко дискомфортно».

«Но на третий день он уже втянулся, а на пятый он уже был профессионалом», — добавил Эрнст. Он также поблагодарил сотрудников Роскосмоса, команду спасателей МЧС и Вооруженных сил России за четкость и профессионализм. «Это высокие специалисты, и мы пытались просто им соответствовать», — резюмировал гендиректор.

Киноэкипаж вернулся после съемок фильма на Международной космической станции 17 октября 2021 года в 07:35 по московскому времени. После медицинского обследования на месте спецрейс заберет их в Подмосковье.

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