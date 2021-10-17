Source: Russia Federal Space

#Министерство обороны17.10.2021 20:04

В Южноуральске презентовали почтовую марку с изображением спускаемого аппарата и вертолета поисково-спасательной группы «Упрун»

В городе Южноуральск Челябинской области состоялась презентация почтовой марки, на которой изображён момент сопровождения спускаемого космического аппарата вертолетом поисково-спасательной группы «Упрун» Центрального военного округа (ЦВО) в рамках Всемирной недели космоса.

В презентации марки приняли участие почетные гости: Герой России, летчик-космонавт РФ Сергей Прокопьев, заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Александр Лазарев, начальник Управления федеральной почтовой связи Владимир Образцов, командир вертолетной эскадрильи бригады армейской авиации объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа подполковник Андрей Персиянов и автор фотографии, размещенной на марке, Марсель Губайдуллин.

«Для презентации почтовой марки был выбран город Южноуральск, так как именно отсюда убывает поисково-спасательная группа ЦВО для обеспечения запуска и посадки ТПК „Союз“ в Республике Казахстан, и это в своем роде единственное войсковое подразделение, выполняющее данную специальную задачу», — рассказал журналистам командир эскадрильи Андрей Персиянов.

Приглашённые гости отметили важную роль Южного Урала — настоящих космических ворот России. Именно через Челябинскую область космонавты возвращаются в родную страну.

Пресс-служба Центрального военного округа

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