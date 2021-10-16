Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#Союз МС-18#Вызов17.10.2021 00:55

Экипаж «Союз МС-18» перешел в корабль «Ю.А. Гагарин»

Экипаж 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в составе космонавта Роскосмоса Олега Новицкого и участников космического полета — режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд перешел с МКС на борт транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18) и закрыл переходные люки.

Для благополучного возвращения на Землю индивидуальные ложементы «Казбек-УМ» Юлии Пересильд и Клима Шипенко были перенесены из пилотируемого корабля «Союз МС-19», на котором они прибыли 12 дней назад на Международную космическую станцию, в спускаемый аппарат корабля «Ю.А. Гагарин».

В течение нескольких часов экипажу предстоит выполнить следующие задачи: облачение в полётные скафандры «Сокол КВ-2», закрытие люков между бытовым отсеком и спускаемым аппаратом корабля, проверка герметичности всех люков и работоспособность систем корабля.

В 04:12:30 по московскому времени будет выдана команда на расстыковку пилотируемого корабля «Союз МС-18» и российского сегмента Международной космической станции, после чего в 04:14:00 мск он отделится от многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Ожидается, что посадка произойдет в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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