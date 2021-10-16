Source: Russia Federal Space

#Московский Планетарий#Астрономия#Астероид16.10.2021 10:38

Транснептуновый астероид Аррокот

В январе 2019 года автоматическая межпланетная станция «Новые горизонты», продолжавшая изучение объектов пояса Койпера, пролетела мимо астероида Аррокот, известного так же, как (486958) 2014 MU69 и Ультима Туле. Астероид находился на расстоянии 6,5 млрд км от Земли. Таким образом, астероид Аррокот в настоящее время является самым удалённым объектом Солнечной системы, который когда-либо посещал космический аппарат.

Астероид 2014 MU69 был открыт с помощью орбитального телескопа «Хаббл» в 2014 году. Это открытие частично решило проблемы миссии «Новые горизонты», так как после изучения Плутона и его спутников не были известны объекты, к которым мог бы отправиться зонд. На начало 2015 года Аррокот являлся единственным объектом, который аппарат «Новые горизонты» гарантированно мог достичь (с учётом возможных погрешностей).

Первое имя астероида — Ультима Туле, в честь мифического острова на севере Европы. Однако в 2019 году Международный астрономический союз (IAU) официально присвоил астероиду наименование «Аррокот» (Arrokoth), что в переводе с языка индейцев племени поухатанов (штат Вирджиния) означает «небо». Аррокот — это контактная двойка, размером примерно 32×20 км красноватого цвета.

Большая часть астероида получила название Ультима, меньшая — Туле. Ультима имеет размеры 22×20×7 км, Туле — 10×6х2 км. Центр масс Аррокота находится внутри более крупной части астероида. Внутренняя часть, вероятно, состоит из смеси льдов различных газов, воды и каменного материала.

Все группы ученых, занимающихся его изучением, отмечают, что поверхность астероида равномерно красная, очень холодная и покрыта метаноловым льдом, сложными органическими соединениями, с которыми, возможно, и связан красный цвет. По мнению учёных, метанол мог образоваться из водного и метанового льдов при облучении их космическими лучами. Скорее всего, Аррокот образовался из двух отдельных объектов-прародителей на самых ранних стадиях формирования Солнечной системы.

Источник: Московский планетарий

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