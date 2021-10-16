Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН16.10.2021 07:09

Сотрудничество между ИКИ РАН и Министерством Московской области

В рамках XXIII Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2021» 7 октября 2021 года состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области и Институтом космических исследований Российской академии наук.

В церемонии подписания приняли участие министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский и заместитель директора ИКИ РАН Евгений Лупян. Соглашение нацелено на развитие, внедрение и практическое использование технологий спутникового мониторинга сельскохозяйственных земель Московской области.

Источник: ИКИ РАН

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