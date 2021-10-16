Source: Russia Federal Space

#НПЦАП#Орбита молодежи16.10.2021 16:33

Сотрудники НПЦ АП представили доклады на конкурсе научно-технических работ «Орбита молодежи»

Сотрудники Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняли участие в VII Всероссийской молодежной научно-практической конференции «Орбита молодежи» и перспективы развития российской космонавтики«. Организаторами мероприятия выступили Госкорпорация «Роскосмос» и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет).

Прием заявок на участие проходил с 24 мая по 2 июля 2021 года в онлайн-формате. После тщательного анализа и длительной дискуссии компетентное жюри выбрало 70 лучших работ. Их авторам была дана возможность представить свои доклады на финальном этапе Всероссийского молодежного конкурса научно-технических работ «Орбита молодежи — 2021», прошедшего в рамках конференции в сентябре очно.

В этом году предприятие в финале «Орбиты молодежи» на научной арене представляли сотрудники филиалов НПЦ АП — «ПО „Корпус“ и „СПЗ“: инженер-конструктор III категории исследовательской лаборатории конструкторского бюро А.В. Бабунов, инженер-конструктор III категории отдела главного технолога (студент Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина») А.С. Моисеева и инженер программист 1 категории А.Ю. Пилипенко.

А.В. Бабунов выступил с докладом по теме «Математическая модель пятикомпонентного однороторного датчика первичной инерциальной информации» в секции № 5 «Развитие ракетно-космической промышленности и производственных технологий». А.С. Моисеева представила доклад на тему «Разработка поплавкового гироскопа с реверсированием опор и электромеханической обратной связью» в секции № 3 «Динамика полета, проектная баллистика, навигация и системы управления ракетно-космической техники. Системные и экономические исследования в сфере космической деятельности и ин¬новационного развития ракетно-космической промышленности».

А.Ю. Пилипенко подготовил работу на тему «Комплексный подход к оценке ТИ СУ РКТ при помощи адаптивной системы анализа» и выступил на секции № 2 «Системные и проектно-конструкторские решения при разработке, создании испытании средств выведения, разгонных блоков, ракетных двигателей и наземной космической инфраструктуры. Сбор и обработка результатов испытаний. Доклад Арины Сергеевны Моисеевой в финале «Орбиты молодежи» был отмечен жюри конкурса как лучшая студенческая работа в секции № 3.

MIL OSI