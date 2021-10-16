Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Пилотируемая космонавтика#МКС#МКС-65#МКС-66#Вызов#ЦВО16.10.2021 13:10

Проект «Вызов»: возвращение на Землю

В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 17 октября 2021 года запланировано возвращение экипажа транспортного пилотируемого корабля «Ю.А. Гагарин» (Союз МС-18). На Землю вернутся космонавт Роскосмоса Олег Новицкий и участники космического полета — режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд.

Олег Новицкий уже более двух недель готовится к возвращению на Землю. В частности, в его ежедневный распорядок дня включены четыре 20-минутные тренировки в условиях имитации земного притяжения в пневмокостюме «Чибис». Он представляет собой герметичные «брюки», в которых создается отрицательное давление вокруг нижней части тела. В завершающие два дня перед спуском сеансы «искусственной гравитации» увеличиваются до 55 минут, при этом медики непрерывно измеряют частоту пульса и артериальное давление космонавта.

Закрытие переходных люков между пилотируемым кораблем «Ю.А. Гагарин» и многоцелевым лабораторным модулем «Наука» российского сегмента Международной космической станции состоится в период с 00:45 до 01:05 по московскому времени 17 октября. По уточненным данным Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), расстыковка ожидается в 04:14 мск, включение двигательной установки корабля для выдачи тормозного импульса — в 06:41:46 мск и посадка спускаемого аппарата — в 07:35:42 мск в 148 км юго-восточнее от города Жезказган.

Военнослужащие Центрального военного округа направили поисково-эвакуационные машины-амфибии высокой проходимости «Синие птицы» из Жезказгана и Каралыка для обеспечения посадки спускаемого аппарата. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой округа.

В составе наземной группировки четыре машины-амфибии «Синяя птица», которые доставят к месту посадки бригаду военных медиков и оборудование для безопасной эвакуации космонавтов. В составе колонны есть специальный кран для эвакуации спускаемого аппарата. Две машины уже находятся в запасном районе посадки в Республике Казахстан.

Всего в обеспечении посадки задействовано более 200 человек личного состава, 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1, три самолета Ан-12 и Ан-26, около 20 единиц специальной техники, в том числе пять поисково-эвакуационных машин-амфибия «Синяя птица».

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