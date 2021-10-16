Подняться до звезд

Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Русский космос#МКС-65#МКС-66#Союз МС-19#Пилотируемая космонавтика#Вызов#ЦПК16.10.2021 19:40

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Организаторам традиционной предполетной пресс-конференции поступило так много вопросов, что далеко не каждый из них получил шанс быть заданным членам основного и дублирующего экипажей корабля «Союз МС-19». Журналистов, блогеров и пользователей соцсетей интересовало все — от подготовки к полету до деталей планирующихся на орбите съемок.

По уже сложившейся в коронавирусную эпоху традиции, пресс-конференция в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) проводилась в онлайн-формате, чтобы обезопасить экипажи. Испытывать трудности со здоровьем в космосе всегда нежелательно, а когда ваша миссия составляет всего 12 дней, как у актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, то надо исключить любые риски, чтобы ее не сорвать.

По сценарию — драма

У командира основного экипажа Антона Шкаплерова в предыдущем полете в 2017 г. тоже были два новичка, но подготовленные по общепринятой программе: астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт JAXA Норисигэ Канаи. На этот раз задача еще усложнилась: компанию ему составят два участника космического полета, прошедшие ускоренную подготовку.

«Этот полет существенно отличается от предыдущих, — рассказал на пресс-конференции Антон Шкаплеров. — Впервые полетят сразу два непрофессиональных космонавта. Поэтому у меня как командира корабля задач стало больше. В этот раз у меня нет, как обычно, бортинженера, поэтому практически все его функции я буду выполнять сам. Но Юлия и Клим будут мне помогать».

Планируется, что «Союз МС-19» полетит по «короткой» двухвитковой схеме: уже через 3 часа 15 минут после старта он состыкуется с МКС. В следующие десять дней командир кораб­ля снова столкнется с несвойственными ему функциями.

«Начнутся съемки художественного фильма, в котором я буду участвовать не как космонавт, а как актер. Пусть не первого плана, не главный герой, но все равно мне придется понять, как на самом деле делается кино, да еще в таком необычном месте, как космос. Надеюсь, Клим сумеет меня и моих коллег правильно направить, объяснить, как и что сказать, а где, может, и помолчать», — пошутил командир.

Рассказывая о жанре и сюжете фильма, режиссер Клим Шипенко подчеркнул, что это будет драма, основанная на личном опыте участников космического полета. «Когда я придумывал сценарий, концепцию этого проекта, то решил, что фильм должен быть близок и понятен всем людям. В основе сюжета лежит история, когда простой женщине-врачу предлагают полететь на станцию и спасти жизнь человека, то есть выполнить работу, которую она делает на Земле, только в условиях, не приспособленных для этого. То, через что она проходит, прежде чем отправиться на орбиту, — это одна часть фильма. А другая — ее полет и миссия по спасению космонавта. Мы хотим, чтобы каждый человек немного побыл главной героиней и подумал, что бы он чувствовал и делал, оказавшись на ее месте».

Реальность, данная в ощущениях

Обыкновенному человеку полет в космос кажется и несбыточной мечтой, и одновременно рискованным приключением. Неудивительно, что Юлию Пересильд спросили, испытывает ли она страх перед предстоящим стартом. «Я не говорю, что будет легко. Это будет чрезвычайно тяжело. И когда мы перешагивали порог ЦПК, мы уже все понимали. Но я ничего не боюсь. Просто очень хочу, чтобы у нас получилось хорошее кино и чтобы наше здоровье, которое, как оказалось, в общем неплохое, нас не подвело», — поделилась актриса.

На пресс-конференции вспомнили видеокадры, где Юлия летала на самолете-лаборатории Ил-76МДК. «Когда загудели двигатели самолета и мы резко поднялись в воздух, мне было очень волнительно. Но когда пошла первая горка и появилась невесомость, подумалось: почему люди не летают, как птицы? Невероятное ощущение полета! Только первые две секунды тебе страшно, а потом понимаешь, что это совершенно безграничные возможности, которые хотя и длятся 23 секунды, но абсолютно прекрасны», — вспоминает актриса.

Клим Шипенко отметил, что невесомость невозможно сравнить с другим опытом, который человек может получить на Земле: «Когда прыгаешь с парашютом или с вышки в воду, ты чувствуешь, как „пилишь“ собой воздух. А там нет этого ощущения. Как будто ты сидишь в комнате — и вдруг из-под тебя убрали стул, а ты не падаешь…»

Между тем реальная невесомость — это не только новый жизненный опыт, но и совершенно иные условия для работы съемочной группы. Дублер Клима Шипенко кинооператор Алексей Дудин рассказал, что специально для проекта «Вызов» был разработан удобный хват для камеры. «Плюс мы просчитали разные варианты — на что снимать, сделали большое число тестов здесь, на тренажере российского сегмента МКС. Попробовали поснимать в невесомости на самолете-лаборатории. В общем максимально готовились к таким условиям, где нам еще не приходилось делать кино», — заметил оператор.

Съемочная площадка

Нюансов создания художественного фильма в космосе очень много. Туда нельзя взять с собой осветителя, гримера и костюмера. По­этому Юлии Пересильд и Климу Шипенко придется совмещать сразу несколько профессий, к чему тоже надо было подготовиться. Даже сборы косметички стали целой историей.

«Каждому космонавту выдается укладка „Комфорт“. Но ты не очень-то можешь взять с собой сумочку или какие-то принадлежности для грима. Там есть определенные требования: не должно быть стекла, ничего, что сыпется, пластик подходит только определенный и т. д. В какой-то момент я пришла в магазин — стала выбирать и никак не могла объяснить продавщице, что мне надо. Потом не выдержала и говорю: „Я собираю косметичку в космос“. После чего все консультанты от меня отошли (смеется)… Но мы все собрали. Как Климу придется быть и оператором, и режиссером, и осветителем, точно так же я стану и гримером, и костюмером, и актрисой. Это, конечно, не будет на том уровне, как бы могло быть на Земле, но мы очень постараемся. И к этому мы тоже готовы», — рассказала Юлия Пересильд.

На вопрос, как космонавты относятся к тому, что МКС на время станет съемочной площадкой, командир дублирующего экипажа Олег Артемьев ответил, что станция на самом деле давно является съемочной площадкой. «Мы очень много там снимаем о своей жизни и работе на станции. Но это по большей части документальные фильмы. А здесь будет первый опыт съемок художественного фильма. Это очень интересно».

Антон Шкаплеров рассказал, что сейчас Олег Новицкий и Пётр Дубров, которые находятся на МКС, готовят российский сегмент к съемкам, убирают лишнее, чтобы по прилету корабля «Союз МС-19» сразу приступить к съемочному процессу. А режиссер Клим Шипенко отметил, что Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Пётр Дубров появятся в фильме как актеры в роли космонавтов. Они будут играть самих себя, но в предлагаемых обстоятельствах, то есть в тех условиях, которые прописаны в сценарии.

«Кинематограф уже проник во все сферы земной деятельности. Снимались фильмы с участием многих представителей разных профессий, и они становились частью съемочных групп. И все были рады, что игровое кино заглядывает в их деятельность. Почему космонавты до сих пор оставались незамеченными и неохваченными большим кинематографом? Мне кажется, это несправедливо, ведь на самом деле космонавты — суперлюди, обладающие знаниями по многим профессиям. Конечно, съемочный процесс внесет какие-то коррективы в жизнь МКС на время нашего присутствия, но это не такое длительное время. Потом космонавты будут, думаю, по нам скучать (улыбается). Потому что кинематограф — тяжелая работа, но это опыт, который все вспоминают», — отметил Клим Шипенко.

В тесноте, да не в обиде

Подготовка к космическому полету оставила неизгладимое впечатление. «Я не могу сказать, что для меня это сложно, потому что получаю удовольствие, находясь здесь, [в ЦПК]. Для меня это необычный опыт. Я как актриса получаю много нового и интересного», — поделилась Алёна Мордовина, дублер Юлии Пересильд.

У каждого участника космического полета были свои нюансы на этапе отбора и в ходе тренировок. Например, Юлии Пересильд нелегко было привыкнуть к жесткому графику, а для Алёны Мордовиной самым трудным было пройти кастинг у Клима. Ведь то, как она пройдет испытание на центрифуге или в барокамере, от нее напрямую не зависело, а вот в своей профессии нужно показать себя достойно. Поэтому было волнительно перед пробами.

Самому режиссеру трудно пришлось на тренировках в корабле. «Очень пока тесновато там людям моего роста (190 см. — Ред.), — признался Клим Шипенко. — И это было самое сложное физически, потому что сидеть приходилось подолгу — по 4 часа, а то и по 7–8. Но ничего. Все, кто думают о космическом туризме, не расстраивайтесь. Обещают кресла увеличить, чтобы люди моего роста и выше могли летать с комфортом».

В корабле «Союз», конечно, тесновато высоким людям, зато надежно и безопасно. А ложементы для каждого члена экипажа заливаются индивидуально. Так что космонавтам придется менять местами кресла бортинженеров в кораб­ле «Союз МС-18», на котором будут возвращаться актриса и режиссер, и «Союзе МС-19».

«Буквально на следующий день после прилета на станцию мы с Олегом Новицким будем переносить ложементы и спецодежду, которая применяется на случай вынужденной посадки. Даже бортдокументация будет перезаливаться на планшеты, которые находятся в другом кораб­ле», — подчеркнул Антон Шкаплеров.

Совсем скоро все убедятся, что съемки в космосе не фантастика, а реальность. И это большой шаг в развитии кинематографа. «Нам предстоит проверить, как это все происходит: какова специфика, как двигаться с камерой, как актерам прилетать на точку, — рассуждает Клим Шипенко. — Все фильмы, которые снимаются про космос на Земле, носят такой характер: мы как бы не очень знаем, но, наверное, там как-то так. Начинаем думать, как это показать. Поэтому, конечно, есть ограничения у кинематографа. И мы видим, что даже у тех фильмов, которые имеют огромные бюджеты, есть сложности с воспроизведением эффекта невесомости. Потому что на Земле все этому сопротивляется. И на это уходит неимоверное количество времени, денег и сил. А спрос на космическое кино огромный. Зрителю нравятся такие фильмы, потому что они переносят их на орбиту. Поэтому будем выяснять, какие технические сложности нужно преодолеть, чтобы снимать на МКС, где невесомость — данность. Это эксперимент, благодаря которому мы должны чему-то научиться и развиваться дальше».

Перед полетом экипажам МКС-66 еще предстоит предстартовая подготовка на Байконуре. А 5 октября на Первом канале обещают особенный эфир. Трансляция будет вестись на разных языках, чтобы никто не пропустил это значимое событие.

Светлана Носенкова, Русский космос

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